DE PFIZER ET JFK…. | Rapport SGT

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Parfois, on est tout simplement à bout de souffle avec l’audace du «récit» sous lequel nous avons tous vécu. À cet égard, considérons la récente demande de la FDA pour 55 ans de publier l’intégralité des données sur le « vaccin » de Pfizer. Cet article a été partagé par une personne souhaitant rester totalement anonyme, mais il faut le lire pour le croire – et, bien sûr, pour reprendre son souffle :

La FDA demande au juge fédéral de lui accorder jusqu’en 2076 pour publier intégralement les données de vaccin COVID-19 de Pfizer

L’article commence par une question sous la forme d’un sous-titre de l’article lui-même :

Le gouvernement fédéral protège Pfizer de toute responsabilité. Cela lui donne des milliards de dollars. Incite les Américains à prendre son produit. Mais ne vous laissera pas voir les données soutenant sa sécurité/efficacité. Pour qui le gouvernement travaille-t-il ?

La réponse est assez simple : ce n’est ni vous ni moi. La « requête » tourne en dérision les prétentions à la « transparence » :

La FDA a demandé à un juge fédéral de faire attendre le public jusqu’en 2076 pour divulguer toutes les données et informations sur lesquelles elle s’est appuyée pour autoriser le vaccin COVID-19 de Pfizer. Ce n’est pas une faute de frappe. Il veut 55 ans pour produire cette information au public. Comme expliqué dans un article précédent, la FDA a promis à plusieurs reprises une « transparence totale » en ce qui concerne les vaccins Covid-19, notamment en réaffirmant « l’engagement de la FDA en matière de transparence » lors de l’homologation du vaccin COVID-19 de Pfizer. Avec cette promesse à l’esprit, en août et immédiatement après l’approbation du vaccin, plus de 30 universitaires, professeurs et scientifiques des universités les plus prestigieuses de ce pays ont demandé les données et les informations soumises à la FDA par Pfizer pour autoriser son vaccin COVID-19. La réponse de la FDA ? Il n’a rien produit. Ainsi, en septembre, mon cabinet a déposé une plainte contre la FDA au nom de ce groupe pour exiger cette information. À ce jour, près de trois mois après avoir autorisé le vaccin de Pfizer, la FDA n’a toujours pas publié une seule page. Pas une. Au lieu de cela, il y a deux jours, la FDA a demandé à un juge fédéral de lui donner jusqu’en 2076 pour produire pleinement ces informations. La FDA a demandé au juge de l’autoriser à produire plus de 329 000 pages de documents que Pfizer a fournis à la FDA pour autoriser son vaccin au rythme de 500 pages par mois, ce qui signifie que sa production ne serait pas achevée avant 2076. La promesse de transparence de la FDA est, pour le moins, un tas d’illusions.

Mon seul reproche ici est que la dernière affirmation est un peu trop euphémique à mon goût. Je préférerais dire que la promesse de transparence de la FDA est, pour le moins, un gros tas fumant de puckeys de bovins mâles. Mais il y a plus :

Prenant la FDA au mot, elle a mené un examen et une analyse intenses, robustes, approfondis et complets de ces documents afin de s’assurer que le vaccin Pfizer était sûr et efficace pour l’homologation. Bien qu’il puisse effectuer cet examen approfondi des documents de Pfizer en 108 jours, il demande maintenant plus de 20 000 jours pour rendre ces documents accessibles au public. Alors, mettons les choses au clair. Le gouvernement fédéral protège Pfizer de toute responsabilité. Cela lui donne des milliards de dollars. Incite les Américains à prendre son produit. Mais ne vous laissera pas voir les données étayant l’innocuité et l’efficacité de son produit. Pour qui le gouvernement travaille-t-il ?

Maintenant, si la publication supposée des documents sur l’assassinat de Kennedy est un guide, ils le dissimulent toujours, alors que verront nos enfants et petits-enfants longtemps après notre départ (et en supposant bien sûr que nos enfants et petits-enfants ne seront pas victimes des conséquences « imprévues » de ces potions, et en supposant bien sûr qu’il existe toujours un gouvernement américain fonctionnel pour publier des documents, une proposition qui semble de plus en plus douteuse) ? Si la publication des documents de JFK est un guide, ils ne verront presque rien. Bien sûr, il y aura beaucoup d’excuses, quelques « libérations » lourdement rédigées, accompagnées d’invocations de « sécurité nationale » et de tous les autres sautillements et tissages typiques, mais en substance, nous continuerons à ne rien voir.

