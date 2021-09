De plus en plus d’Américains acceptent des emplois sans avantages sociaux comme les soins de santé ou les vacances payées

De plus en plus de personnes se tournent vers le travail sur scène, mais comme ces emplois ne sont généralement pas assortis d’avantages sociaux, leur prolifération pourrait aggraver les inégalités pour des millions d’Américains.

Le nombre de personnes employées de manière non traditionnelle aux États-Unis a atteint un record de 51 millions cette année, un bond sans précédent de 34% par rapport à 2020, selon de nouvelles données de MBO Partners, une entreprise qui fournit des solutions commerciales à la main-d’œuvre indépendante et a mené une longue étude du groupe. Ces types de travailleurs – qui comprennent les travailleurs contractuels, les travailleurs indépendants, les travailleurs temporaires et sur appel, et ceux qui obtiennent des emplois à court terme via des applications ou des marchés en ligne – équivalent désormais à un tiers de l’emploi aux États-Unis.

Le travail à la carte transfère le risque des employeurs aux employés et peut entraîner une volatilité financière pour ceux qui le font, entraînant plus de stress économique et psychologique que le travail normal. De toute évidence, le travail indépendant ne comprend pas bon nombre des protections offertes par l’emploi traditionnel. Cela comprend des choses comme le salaire minimum, les heures supplémentaires, les congés parentaux payés et les soins de santé subventionnés par l’employeur. Si le travail de concert des gens ne compense pas suffisamment pour payer ces extras de manière indépendante, cela peut mettre les gens dans une situation économique grave par rapport aux employés réguliers.

Le travail indépendant, cependant, a ses avantages. Il offre aux travailleurs la possibilité de choisir, dans une certaine mesure, quoi, quand et où se situe leur travail.

Alors que les défenseurs et certains décideurs politiques tentent activement de garantir les avantages d’un emploi à temps plein pour les travailleurs indépendants, les progrès ont été fragmentaires et non linéaires. Le projet de loi historique AB 5 de la Californie a fait de nombreux sous-traitants des employés et leur a offert les mêmes avantages – mais peu de temps après sa promulgation, la proposition 22, une mesure de vote parrainée par des entreprises de concerts, a été adoptée et a exempté de nombreuses entreprises de concerts d’avoir à considérer leurs employés comme des employés. . La bataille en Californie n’est pas terminée ; en août, la Cour supérieure de Californie a invalidé la proposition 22 et l’a rendue inapplicable, mais les entreprises de concerts disent qu’elles vont faire appel.

En attendant, la marche vers le travail indépendant se poursuit néanmoins.

La croissance des enregistrements d’entreprises pour les entreprises sans employés (par exemple, un particulier vendant des produits sur eBay ou des indépendants trouvant du travail de conception graphique via Upwork) a dépassé l’emploi salarié. Les inscriptions hebdomadaires moyennes à la Freelance Union, une organisation à but non lucratif qui défend et fournit des ressources à la main-d’œuvre indépendante en pleine croissance, ont augmenté de 300 % depuis le début de la pandémie.

Alors que le travail indépendant a augmenté parmi toutes les situations d’emploi, il a augmenté le plus rapidement pour les personnes effectuant un travail indépendant occasionnel (régulièrement, mais sans heures fixes par semaine). Ces rangs ont augmenté de 51 pour cent, pour atteindre 24 millions de personnes. Beaucoup d’entre eux font ce que l’on appelle communément du travail de concert : des emplois à la demande sur des plateformes comme Uber Eats ou des sites d’emplois indépendants.

Le travail trouvé sur les marchés en ligne était également important pour les travailleurs à temps partiel et à temps plein. Quelque 40 pour cent de tous les travailleurs indépendants ont déclaré avoir trouvé un emploi en utilisant les marchés en ligne, contre 27 pour cent en 2020.

L’essor du travail indépendant se produit depuis des décennies et pour diverses raisons, de la dissolution de l’emploi traditionnel à la prolifération des plateformes en ligne qui relient les gens à ce type de travail. Comme de nombreuses tendances, elle a été accélérée par la pandémie – l’instabilité économique augmente historiquement le travail indépendant – mais elle ne montre aucun signe de disparition une fois la pandémie terminée. Et donc, le bond des travailleurs sur scène aux États-Unis est quelque chose auquel nous devrions tous prêter attention.

Pourquoi les gens choisissent-ils le travail en concert ?

Malgré une reprise économique rapide, il y a encore 6 millions d’Américains employés de moins qu’il n’y en avait avant la pandémie, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Beaucoup d’entre eux ont dû se tourner vers un travail indépendant – qui est souvent ignoré par les données du BLS – pour compenser.

D’autres travailleurs indépendants ont des emplois réguliers, mais ces emplois ne leur rapportent tout simplement pas assez d’argent. Près des trois quarts des nouveaux indépendants à temps partiel dans l’enquête MBO ont déclaré avoir accepté un travail indépendant pour compléter leurs revenus.

« Joindre les deux bouts est devenu de plus en plus difficile », a déclaré à Recode Steve King, membre du conseil d’administration de MBO et expert de l’avenir du travail. “Dans notre monde, il est très difficile pour beaucoup de gens d’atteindre leur objectif mensuel.”

Les bas salaires ne sont pas les seuls défauts de l’emploi traditionnel.

« Dans l’ensemble, ce que nous avons vu au cours des quatre dernières décennies et demie n’est qu’une énorme érosion de l’influence des travailleurs d’une manière qui a conduit à une qualité d’emploi incroyablement faible pour d’énormes pans de notre marché du travail : bas salaires, faibles avantages, de mauvaises heures, de mauvaises conditions de travail », a déclaré à Recode Heidi Shierholz, directrice des politiques du groupe de réflexion de l’Economic Policy Institute et ancienne économiste en chef du département américain du Travail.

La plupart des travailleurs indépendants (63 %) considèrent que travailler de manière indépendante est leur propre choix. Mais Shierholz dit que le choix n’est pas parce que le travail indépendant est particulièrement bon.

« Nous savons que la qualité de ces [independent] les emplois qu’ils disent choisir sont souvent incroyablement mauvais », a déclaré Shierholz. “Et cela signifie que leurs autres choix sont aussi vraiment, vraiment mauvais.”

La qualité de ces [independent] les emplois … sont souvent tout simplement incroyablement mauvais. Et cela signifie leur autre [traditional] les choix sont aussi vraiment, vraiment mauvais.

Pourtant, quelque 77 pour cent des travailleurs indépendants dans l’étude MBO ont déclaré qu’ils étaient très satisfaits de leurs arrangements, 10 points de pourcentage de plus que les titulaires d’un emploi traditionnel.

Le travail sur scène est un moyen pour les gens d’avoir plus de contrôle sur ce qu’implique leur travail, une plus grande flexibilité quant au moment et à l’endroit où ils travaillent et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des avantages comme la possibilité de travailler à distance sont devenus de plus en plus demandés pendant la pandémie, ce qui a poussé les gens à repenser la primauté du travail en général dans leur vie. Un tel travail est particulièrement important pour les personnes ayant des responsabilités de garde d’enfants ou de soins aux personnes âgées, ou pour les personnes handicapées où l’emploi régulier est difficile.

“Je pense que l’une des grandes choses est que le travail sur une plate-forme en ligne permet vraiment aux personnes qui recherchent une plus grande flexibilité”, a déclaré à Recode Adam Ozimek, économiste en chef de la plate-forme indépendante Upwork. “Beaucoup de gens ont eu le goût du travail à distance cette année et ils voient la flexibilité qui va avec, et ils en veulent encore plus.”

Une part croissante d’employés traditionnels (29 %) considère même le travail indépendant comme moins risqué que le leur, selon MBO. Les deux tiers des travailleurs indépendants le pensent.

Le travail indépendant est aussi parfois simplement plus facile à obtenir. L’essor d’applications ou de plates-formes telles que TaskRabbit et Fiverr a rendu le processus de recherche d’un travail indépendant beaucoup moins ardu en centralisant et en simplifiant le processus d’obtention.

Ensuite, il y a la question des erreurs de classification qui entraînent la croissance des travailleurs indépendants. Des industries aussi loin que la construction et le covoiturage appellent de plus en plus leurs travailleurs des sous-traitants plutôt que des employés. La distinction, bien que parfois juridiquement douteuse, est économiquement avantageuse. Les employeurs peuvent économiser environ 25 pour cent en remplaçant leurs employés par des contractuels, selon les estimations de l’Economic Policy Institute. Les économies proviennent du fait que les employeurs n’ont pas à payer des choses comme l’assurance-chômage, l’indemnisation des accidents du travail et les congés payés.

Comment protégez-vous les rangs croissants de travailleurs indépendants?

Ne pas avoir de protections comme l’assurance-chômage ou les soins de santé subventionnés par l’employeur signifie que des événements comme un accident, un nouvel enfant ou une pandémie mondiale pourraient affecter négativement les travailleurs indépendants plus que les travailleurs traditionnels.

« Les pigistes n’ont pas le filet de sécurité sociale sur lequel s’appuyer pour passer les semaines ou les mois sans travail », a déclaré à Recode Rafael Espinal, directeur exécutif du Syndicat des pigistes.

Le syndicat est l’un des nombreux défenseurs qui travaillent à créer ce qu’on appelle des avantages transférables afin que les travailleurs indépendants obtiennent des congés payés, une assurance-chômage, des régimes de retraite et des soins de santé abordables, quel que soit leur statut d’emploi.

Jusqu’à présent, moins de 10 États ont garanti un congé de travail rémunéré aux nouveaux parents, qui incluraient les travailleurs de concert. Le plan américain pour les familles proposé par Biden créerait un plan de congé familial payé « national complet » que le syndicat des pigistes espère inclure des pigistes. La proposition est toujours débattue au Congrès, donc même si elle est adoptée, ce qu’elle inclura finalement est en suspens. Les travailleurs indépendants ne sont pas inclus dans la loi sur le congé familial et médical, qui accorde aux travailleurs une protection de l’emploi pendant les congés sans solde.

« Lorsque le budget sera adopté, nous devrons nous assurer que les travailleurs indépendants sont inclus dans la mise en œuvre du programme », a déclaré Espinal. « Cela ne devrait pas être difficile étant donné qu’une poignée d’États ont réussi à mettre en œuvre un programme similaire. »

Et les congés payés ne sont que la pointe de l’iceberg en matière d’avantages sociaux. Il ne suffit pas de répondre à tous les besoins du nombre croissant de travailleurs indépendants et indépendants, qui représentent une part substantielle de la main-d’œuvre américaine.

Espinal estime qu’il incombe au gouvernement de protéger les travailleurs indépendants.

“Si cela devient insoutenable, c’est parce que le gouvernement fédéral n’a pas réagi”, a déclaré Espinal. “Je pense que le côté positif de cette pandémie est qu’elle choque les gouvernements fédéral et des États au point où ils doivent réagir et voir comment ils créent un filet de sécurité pour des millions de personnes qui s’en privent traditionnellement.”