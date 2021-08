Au cours de la dernière année, Bitcoin a acquis une importance extrême dans les portails d’information et les réseaux sociaux. Et pas seulement cela, des personnes célèbres du monde financier ont maintenu la discussion de Bitcoin sur les questions d’importance. Pour cette raison, et en raison de cette pertinence que facture désormais la crypto-monnaie par excellence, il n’est pas surprenant que de plus en plus de banques décident d’accepter le Bitcoin.

De même, il est bien connu que les crypto-monnaies ont tendance à être plus populaires et ont tendance à être plus adoptées dans certaines régions. Et dans le cas de l’Amérique latine, l’utilisation de la crypto est très présente. Et encore plus à propos de Bitcoin. Ainsi, l’annonce de l’un des leaders bancaires les plus importants du Mexique, où il explique que sa banque a décidé d’accepter le Bitcoin bientôt, s’est inscrite dans la vague de nouvelles positives pour Bitcoin.

Le milliardaire mexicain dit que sa banque ajoutera bientôt son soutien pour accepter Bitcoin

Le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a confirmé que sa banque permettrait la prise en charge de Bitcoin. De cette façon, Salinas devient l’un des centaines de personnages pertinents annonçant son adoption de Bitcoin dans sa banque.

De même, Banco Azteca sera bientôt l’une des premières banques mexicaines à accepter Bitcoin. Ceci selon un tweet jeudi de Salinas. Il convient de mentionner qu’il n’est pas la première personne concernée à tweeter une annonce d’une telle ampleur. Prouvant, encore une fois, que Twitter est une plateforme fondamentale pour l’écosystème crypto.

Revenant au centre de l’actualité, le fondateur et président de Grupo Salinas, dont la valeur nette est estimée à 15,6 milliards de dollars, a également ajouté des yeux laser Bitcoin à sa photo de profil Twitter pour montrer son soutien à la crypto-monnaie par excellence.

Fin juin, Salinas a annoncé que Banco Azteca visait à devenir la première banque mexicaine à prendre en charge la devise de référence.

Enfin, en novembre, le troisième milliardaire mexicain le plus riche a révélé qu’il avait converti 10 % de son impressionnant portefeuille en Bitcoin. Être l’un des investisseurs pertinents en faisant partie de l’adoption de Bitcoin.

L’acceptation des cryptos est de plus en plus présente

Salinas a expliqué à plusieurs reprises qu’il considérait la plus grande crypto-monnaie comme un bon moyen de diversifier son portefeuille d’investissement. Ainsi, citant ses propos, il a dit :

« Le bitcoin est un bon moyen de diversifier votre portefeuille d’investissement et je pense que tous les investisseurs devraient commencer à étudier les crypto-monnaies et leur avenir. Chez Banco Azteca, nous nous efforçons de les rapprocher de nos clients afin de continuer à promouvoir la liberté financière.

Salinas, cependant, n’est pas fan de Dogecoin. Il convient de mentionner que Salinas est déjà devenu semi-viral sur crypto twitter. Ceci après avoir dit à un fan de crypto-monnaie du célèbre chiot qu’il serait toujours pauvre.

Pensez-vous que davantage de banques dans le monde devraient accepter Bitcoin dans leurs portefeuilles ?

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport