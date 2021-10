De plus en plus de gens achètent de l’Ethereum et cette métrique en chaîne confirme la tendance

Ethereum (ETH), le plus grand réseau de blockchain décentralisé au monde, attire davantage d’acheteurs de détail de petite à moyenne taille selon les tendances de la chaîne. Les données des analyses de Glassnode montrent que le nombre d’adresses Ethereum détenant plus de 32 pièces vient d’atteindre un sommet de 109 188 sur 5 mois, confirmant une tendance à l’accumulation qui a culminé il y a environ une semaine.

📈 #Ethereum $ ETH Le nombre d’adresses détenant plus de 32 pièces vient d’atteindre un sommet en 5 mois de 109 188 Le précédent record des 5 mois de 109 183 a été observé le 07 octobre 2021 Afficher la métrique : https://t.co/rkRWanL3OS pic.twitter.com/a3CzPe7NmW – alertes glassnode (@glassnodealerts) 13 octobre 2021

Malgré la tendance croissante actuelle à l’accumulation d’éther, le nombre total d’adresses contenant au moins 32 pièces a considérablement chuté au cours des six derniers mois. L’accumulation d’Ethereum se reflète dans le prix actuel de la monnaie numérique qui a bondi de plus de 27,6% au cours des 14 derniers jours selon les données de Coingecko, la monnaie numérique a enregistré un taux notable de 822,5% au cours de la dernière année.

La pièce change de mains à 3 561,58 $ au moment de la rédaction, sur une croissance de 2,1% au cours des dernières 24 heures.

L’accumulation d’Ethereum est inévitable

L’accumulation d’Ethereum à tous les niveaux est inévitable lorsque l’écosystème robuste entourant le réseau blockchain open source est pris en compte. Bien que l’accent ait été mis sur les opportunités de financement décentralisé (DeFi), les offres de jetons non fongibles (NFT) ne ralentissent pas. vers le bas.

Bien qu’Ethereum ait accueilli un certain nombre de protocoles de blockchain concurrents qui offrent également un mélange de projets DeFi et NFT innovants à la communauté au sens large, le réseau Ethereum est sans doute la plaque tournante dominante pour ces innovations révolutionnaires. Avec la demande de NFT, il existe une demande correspondante de pièces Ethereum avec lesquelles frapper le NFT. Cette tendance n’a montré aucun signe de ralentissement dans un avenir proche.

L’écosystème Ethereum se rapproche également rapidement de l’émergence du modèle Ethereum 2.0, un système qui cherche à migrer l’ensemble du réseau du modèle Proof-of-Work (PoW) énergivore vers un Proof-of-Stake plus durable et évolutif ( modèle de point de vente).

Le protocole PoS fonctionnera avec les utilisateurs qui jalonneront leurs pièces, un modèle opérationnel déjà en cours. Un total de 32 ETH est actuellement requis comme dépôt pour être un validateur pour le protocole PoS et réaffirme également la raison potentielle pour laquelle de plus en plus d’investisseurs s’accumulent sur la pièce Ether.

