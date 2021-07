De plus en plus de lecteurs AC préfèrent un Galaxy Z Fold 3 à un Pixel Fold, mais c’est plus proche que vous ne le pensez

in

Ce n’est peut-être que début juillet, mais nous attendons déjà avec impatience le mois d’août et le début de l’automne, où nous attendons avec impatience la confirmation de deux téléphones pliables passionnants dont l’existence fait circuler les rumeurs depuis des mois à ce stade. Ces deux téléphones sont bien sûr le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Google Pixel Fold.

Nous savons déjà que Google a travaillé dans les coulisses pour améliorer l’expérience du facteur de forme pliable sur Android, et Samsung a eu quelques années pour résoudre les problèmes de ses conceptions, donc si ces deux téléphones se matérialisent cette année, c’est sûr être un défi de choisir l’appareil parfait.

Nous avons demandé à nos lecteurs lesquels de ces smartphones hypothétiques ils choisiraient s’ils en avaient l’occasion, et les résultats nous ont honnêtement surpris. La majorité des personnes interrogées ont choisi le Samsung Galaxy Z Fold 3, mais pas avec une marge aussi élevée que vous pourriez le penser. 52,22 % de nos lecteurs ont choisi le Galaxy Z Fold 3, mais 47,78 % ont déclaré qu’ils saisiraient un Google Pixel Fold s’ils en avaient l’occasion.

Lequel préférez-vous acheter, le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou le Google Pixel Fold ?

Voici ce que certains des participants au sondage avaient à dire concernant leur choix. @Batty081700 sur Twitter est un fervent partisan de Samsung.

Samsung.. Google s’est avéré n’être rien, sinon peu fiable en ce qui concerne les projets. C’est la même raison pour laquelle je n’ai pas acheté de pixel. Google les utilise comme bêta-testeurs. – Batty (@Batty081700) 7 juillet 2021

Jax Lomba sur Facebook a défendu le point de vue minoritaire ici, affirmant que même s’ils “ne se soucient pas des téléphones pliables, mais si je devais choisir, GOOGLE tout le chemin pour moi”.

Et le lecteur jgandroid a proposé un compromis intéressant en commentant notre article original lorsqu’il a demandé : “Pourquoi Samsung et Google ne peuvent-ils pas s’unir ? Samsung fabrique le meilleur matériel et Google a le logiciel en panne. Je pense qu’ils pourraient honnêtement rivaliser avec Apple avec ce combo. Ils le font avec Wear OS, alors j’espère qu’une partie de cela se transformera en un partenariat téléphonique. Ramenez le Galaxy Nexus !!!”

Parlez d’une relation idéale. Nous sommes tous d’accord, jgandroid !

Qu’en pensez-vous? Si vous n’avez pas participé au sondage d’origine, c’est maintenant votre chance de nous dire à quelle entreprise vous achèteriez un Android pliable.