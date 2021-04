De plus en plus de membres du Congrès se joignent au procès d’insurrection contre Trump ⋆ .

Le procès pour droits civils de la NAACP contre Donald Trump et les insurgés qu’il a encouragés à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier s’étend à de nouveaux plaignants, y compris davantage de membres du Congrès.

Le procès invoque la loi de 1871 sur le Ku Klux Klan pour affirmer que Trump a conspiré avec Rudy Giuliani et d’autres proches conseillers pour priver les Américains qui ont élu le président Joe Biden de leurs droits civils. Trump et ses alliés ont répandu à plusieurs reprises des théories du complot selon lesquelles l’élection avait été volée, ce qui a motivé les groupes d’extrême droite à planifier leur invasion du Capitole, selon les insurgés eux-mêmes dans leurs propres témoignages devant les tribunaux.

WASHINGTON, DC – 06 JANVIER: les manifestants se rassemblent le deuxième jour des événements pro-Trump alimentés par les allégations continues de fraude électorale du président Donald Trump dans le but de renverser les résultats avant que le Congrès ne les finalise lors d’une session conjointe du 117e Congrès mercredi, 6 janvier 2021, à Washington, DC. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Les avocats de la NAACP, qui ont porté plainte au début de cette année au nom du représentant Bennie Thompson du Mississippi, ont déposé une plainte modifiée mercredi en ajoutant 10 nouveaux plaignants. De nombreux experts juridiques ont suggéré que la poursuite constituait une menace sérieuse pour Trump, qui pourrait être traîné dans la découverte pendant des années alors que les avocats tentent de déterminer la nature exacte de son rôle dans les émeutes.

L’expansion du procès intervient alors que les problèmes juridiques de Trump s’aggravent alors même que ses partisans restants tentent de passer de l’insurrection du 6 janvier. Deux agents de la police du Capitole ont déposé une plainte fédérale contre Trump fin mars pour des blessures résultant de leur service au Capitole américain ce jour-là. Les deux officiers, tous deux vétérans de la police du Capitole depuis plus d’une décennie, affirment que Trump «a enflammé, encouragé, incité, dirigé, aidé et encouragé» la foule qui a attaqué le Capitole et causé des blessures aux deux hommes.

Nouveau: 10 membres de la Chambre qui étaient dans la galerie le 6 janvier se sont joints au procès (d’abord déposé par Rep @BennieGThompson & @NAACP) contre Trump et Giuliani, les accusant de conspirer avec les groupes extrémistes les Proud Boys et les Oath Keepers pour inciter à l’insurrection à la Capitole. – Jim Sciutto (@jimsciutto) 7 avril 2021

Le procès amendé détaille maintenant les histoires personnelles de chaque membre, décrivant comment ils ont échappé de peu à la foule et comment certains ont encore des cauchemars et de l’anxiété des mois plus tard.

Un passage du représentant Steve Cohen dit: «Alors que j’étais assis dans mon bureau le 6 janvier avec des émeutiers errant dans les couloirs, j’ai craint pour ma vie et j’ai pensé que j’allais mourir. Cette invasion était le résultat direct de la rhétorique et des paroles de Donald Trump. Ses appels à se rassembler à Washington le 6 janvier et son message à «être forts» ont contrarié le fonctionnement de notre Constitution. » Cohen révèle dans le procès qu’il s’est échappé vers son bureau près du Capitole lorsque la foule l’a envahi le 6 janvier, assis avec les lumières éteintes et une batte de baseball à la main pour se protéger pendant deux à trois heures.