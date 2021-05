De plus en plus de MPME bénéficient de la technologie CMERI pour accélérer la production de dispositifs OEU générant de l’oxygène médical

Selon le CMERI, un individu a besoin en moyenne de 5 à 20 litres d’oxygène par minute (LPM). Les OEU sont capables de fournir de l’oxygène dans une plage allant jusqu’à 15 LPM avec une pureté de plus de 90%. (Photo PTI)

L’Institut central de recherche en génie mécanique (CMERI), qui a développé une unité d’enrichissement en oxygène (OEU) – une solution de génération d’oxygène décentralisée pour aider les patients Covid à la recherche d’oxygène médical – a transféré sa technologie à trois autres MPME pour accélérer la production de ces OEU. Les systèmes de contrôle conquérent basés sur Gurugram et les produits AB Elasto et les ingénieurs en automatisation basés à Calcutta ont reçu la technologie OEU du CMERI – l’institut de recherche et développement suprême de l’Inde pour le génie mécanique sous la direction du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR). Selon l’institut, les OEU concentrent l’oxygène de l’air en éliminant sélectivement l’azote pour fournir de l’air enrichi en oxygène. L’oxygène concentré est ensuite administré au patient ayant des problèmes respiratoires à travers un masque à oxygène ou une canule nasale.

«La devise de l’institut est de partager la technologie avec les entrepreneurs qui ont les capacités de fabrication et la capacité de s’approvisionner en matières premières nécessaires pour le produit afin que la production de masse de l’OEU puisse être lancée au plus tôt pour sa portée au commun. personnes », a déclaré le professeur Harish Hirani, directeur du CSIR-CMERI dans un communiqué du ministère de la Science et de la Technologie. L’institut avait récemment fourni la technologie à neuf autres MPME pour fabriquer des OEU.

Selon l’institut, un individu a besoin en moyenne de 5 à 20 litres d’oxygène par minute (LPM). L’unité développée par CMERI est capable de fournir de l’oxygène médical dans une plage allant jusqu’à 15 LPM avec une pureté de plus de 90% et, si nécessaire, jusqu’à 70 LPM à une pureté d’environ 30%. «La technologie développée par CSIR-CMERI fournit un enrichissement en oxygène en interne et offre une indépendance vis-à-vis des parties externes et élimine les risques et les difficultés de manipulation de bouteilles volumineuses. CSIR-CMERI a développé OEU peut aider les patients à récupérer plus rapidement », avait déclaré le professeur Hirani le mois dernier, selon un communiqué du ministère. Le transfert devrait également stimuler le développement des compétences et l’employabilité d’un «grand nombre de bénéficiaires».

«Ils ont prévu de fournir le produit aux hôpitaux, cliniques, écoles et collèges, aux usines pour les travailleurs et aux sociétés des biens immobiliers afin de maximiser les avantages de la technologie. Ils étaient également préoccupés par l’afflux de faux produits en provenance de l’étranger qui manquaient de confiance de la population, mais espéraient qu’avec la technologie du CSIR-CMERI et la valeur de leur marque, un produit indigène et candide serait disponible pour les masses », a déclaré le ministère citant Dev P. Goel, MD et Bharat Goel, PDG, Conquerent Control Systems.

AB Elasto Products, qui est impliqué dans les produits d’ingénierie automobile à base de caoutchouc tels que les freins à air, les flexibles, etc., «dispose d’excellentes infrastructures et d’un système de distribution pour commencer à fabriquer les OEU». Sushim Mukul Bhol, directeur, AB Elasto Products a déclaré que dans un délai d’un mois, il fabriquerait le prototype et commencerait initialement avec 10 numéros d’OEU par jour qui seraient augmentés conformément aux exigences. L’Inde avait enregistré une baisse des cas quotidiens et signalé 3 741 décès en 24 heures, selon les données mises à jour du ministère de la Santé dimanche. Le nombre total de cas de covid a augmenté à 2,65,30,132 tandis que les récupérations s’élevaient à 2,34,25,467.

