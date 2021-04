De plus en plus de parents et d’enseignants se prononcent contre les écoles devenant des «  centres d’endoctrinement  » – RedState ⋆ .

Il y a un contrecoup qui se développe contre la tendance américaine actuelle à tout encadrer en termes de race, en particulier la notion que les Blancs habitent un lieu de «suprématie» et que toutes les autres races sont pour la plupart reléguées à une vie de lutte contre cette suprématie pour réussir. En bref, à moins de naître blanc, toute réalisation doit être due au fait que cette bataille contre la suprématie blanche a été surmontée plutôt qu’à un point de vue qui considère les réalisations comme des réalisations dues principalement aux talents individuels que la personne a à offrir.

Et cette réaction émane des expériences que les gens vivent avec les endroits mêmes où le programme de la suprématie blanche est le plus dangereux: les écoles.

Dans deux reportages distincts, l’un d’un média modérément progressiste et l’autre d’un site conservateur convaincu, les parents et les enseignants repoussent l’orthodoxie qui enseigne aux enfants noirs et bruns qu’ils sont faibles, ce sont des victimes, ce n’est pas t à eux s’ils vont de l’avant. Et… apprend aux enfants blancs que les enfants noirs et bruns sont faibles!

Dans un article à The Atlantic, Conor Friedersdorf interroge une femme d’origine africaine qui a grandi dans les écoles publiques d’Evanston, dans l’Illinois, sur ce que ses propres enfants vivent maintenant dans ces mêmes écoles. Son fil de tweet, et l’article, est une lecture incontournable.

J’ai interviewé Ndona Muboyayi. Elle craint que le système scolaire public n’enseigne ses enfants noirs de manière à les déprécier tout en stéréotypant les Blancs de manière préjudiciable. Voici la pièce: https: //t.co/qwRDx9OHSP Je peux aussi partager quelques autres choses qu’elle m’a dites. – Conor Friedersdorf (@ conor64) 3 avril 2021

Par exemple, Muboyayi dit que son jeune fils avait toujours rêvé d’être avocat – jusqu’à ce qu’il revienne un jour à la maison avec l’idée que son rêve n’était peut-être pas aussi réalisable qu’on l’avait laissé croire.

Mes enfants ont toujours été si fiers de qui ils sont. Puis, tout à coup, ils ont commencé à se remettre en question à cause de ce qu’on leur avait appris après leur arrivée ici. Mon fils veut être avocat depuis l’âge de 11 ans. Puis un jour, il est rentré à la maison et m’a dit: «Mais maman, il y a ces systèmes mis en place qui empêchent les Noirs d’accomplir quoi que ce soit.» C’est ce qu’ils enseignent aux enfants noirs: que tout ce temps depuis 400 ans, c’est ce que [white people have] fait à vous et à votre peuple. Le récit est: « Vous ne pouvez pas avancer. » Bien sûr, je veux que mes enfants connaissent l’esclavage et Jim Crow. Mais je veux que cela soit équilibré avec le reste de la vérité. On ne leur parle pas des Noirs qui ont accompli des choses malgré la suprématie blanche; ou sur les Noirs d’aujourd’hui qui ont progressé, construit des choses, réalisé des choses; et ceux qui ont eu des opportunités pour lesquelles leurs ancêtres se sont battus.

Dans un autre article du Daily Signal, une enseignante – qui préférait rester anonyme – a longuement expliqué pourquoi elle avait décidé de quitter la profession enseignante parce que les écoles, selon ses propres termes, étaient devenues des «centres d’endoctrinement».

«Je dirais même que [my colleagues] essaierait de me scolariser dans ma propre oppression », a déclaré Foster. «Ils me verraient probablement comme si j’étais ignorant, comme » Pourquoi es-tu, une personne noire, ne faisant pas partie de notre équipe? « En supposant qu’elle était d’accord avec les opinions progressistes, les dirigeants de l’école Foster lui ont demandé si elle envisagerait de diriger une classe pour enseigner aux élèves du secondaire le privilège des Blancs. Elle a décliné l’offre. «De mon point de vue, c’est beaucoup de haine de soi de leur part, comme s’ils se sentaient coupables d’être blancs», a déclaré Foster à propos de ses collègues. Foster a déclaré qu’elle avait vu ses collègues éducateurs adapter le programme des cours d’anglais à la santé pour promouvoir une idéologie d’extrême gauche. Les administrateurs retirent les œuvres littéraires classiques de William Shakespeare, Ernest Hemingway et Charles Dickens des cours d’anglais parce qu’ils considèrent que ces œuvres favorisent le privilège des Blancs et soutiennent le patriarcat, a déclaré Foster. Adoptés à leur place sont «les livres Latinx, les livres noirs, [and] Livres LGBTQ + », a déclaré Foster. «The Hate U Give», d’Angie Thomas, un livre pour jeunes adultes inspiré par le mouvement Black Lives Matter, est un livre qui remplace la littérature classique de l’école Foster. L’école de Foster demande également aux enseignants d’inclure des éléments du projet 1619 contesté du New York Times dans le programme d’anglais.

C’est encourageant de plus en plus de parents et d’enseignants ont commencé à parler de la politique d’attentes réduites qui infecte les écoles publiques. Cela indique un point de saturation qui peut signifier que la marée commencera à s’éloigner de la théorie critique de la race, ou du moins, une étreinte du choix de l’école.

Moins encourageante est la prise de conscience qu’un grand nombre d’enfants chaque année ont appris qu’ils ne peuvent mesurer leur succès que par l’endroit où ils se situent sur le spectre des couleurs de la peau, plutôt que sur le spectre qui mesure leur intellect, leurs talents naturels et leur dynamisme. Il reste à voir exactement comment ce type de formation affectera ces enfants – et notre culture de liberté et d’autonomie – une fois qu’ils seront adultes.