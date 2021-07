De plus en plus de personnes contestent les testaments, mais cela coûte de l’argent et des relations aux familles | Royaume-Uni | Nouvelles

Les familles se font la guerre pour des testaments (Image: .)

Avec des émotions fortes après la mort d’un membre de la famille, toutes sortes de ressentiments latents peuvent faire surface. Mais creuser les talons et exiger obstinément votre journée au tribunal pourrait vous laisser des centaines de milliers de livres en poche, préviennent les experts.

« Les litiges testamentaires ne portent pas uniquement sur la validité ou non du testament », explique Paul Hewitt, associé au sein de l’équipe des litiges relatifs aux fiducies, aux successions et à l’héritage chez Withers.

«Cela peut être dû à des promesses non tenues ou au fait que le testament ne prévoit pas suffisamment de dispositions pour un enfant ou un concubin. Parfois, un enfant aura aidé ses parents financièrement.

« Il y a eu une nette et significative augmentation des litiges testamentaires. Lorsque j’ai commencé il y a 22 ans, seule une poignée de personnes se spécialisaient dans ce domaine mais il existe maintenant une association d’avocats contentieux successoraux avec plusieurs centaines de membres.

« La presse a également joué un rôle en donnant plus de couverture aux litiges successoraux, ce qui fait prendre conscience à plus de gens qu’ils peuvent contester un testament. Les gens pensaient “ce n’est pas juste” et en restaient là, mais maintenant, il y a une plus grande volonté de faire quelque chose.

L’aspect émotionnel est « assez critique. Le deuil rend très difficile d’agir rationnellement et de voir l’autre point de vue, surtout s’il y a eu des années de ressentiment refoulé », dit Paul.

“C’est cette incapacité à voir l’autre côté qui est vraiment dangereux si une personne ne peut voir que pourquoi elle a raison, car le juge peut penser que les deux côtés disent la vérité mais ils doivent trancher l’affaire.”

Au cours de sa carrière, Paul a rencontré deux frères millionnaires, tous deux quinquagénaires, qui se détestaient. Leur liste de griefs, destinée à être incluse dans les documents juridiques d’un procès, a commencé par l’accusation selon laquelle l’un avait lancé une balle de billard sur l’autre alors qu’ils étaient âgés de trois et sept ans.

Dans un autre cas, une mère a rédigé un testament laissant tout également à ses trois enfants.

L’une des filles, qui n’aimait pas le succès de son frère, a persuadé la mère de le déshériter dans un second testament.

Lorsque la mère est décédée, cependant, l’autre sœur s’est rangée du côté du frère pour contester le testament. Le tribunal a jugé que la mère n’avait pas la capacité au moment du deuxième testament et que la sœur, plutôt que d’hériter d’un tiers de la succession de sa mère, s’est retrouvée sans rien (ainsi qu’une énorme facture pour les frais de justice).

Les contestations judiciaires peuvent être portées sur plusieurs bases, par exemple, la capacité mentale de la personne qui fait le testament, qu’une personne à charge ou un parent n’a pas été pris en charge, des erreurs techniques dans les documents testamentaires ou que la personne faisant le testament a été mise sous bénéficiaires (appelée « abus d’influence ») ou a rédigé le testament sous la contrainte.

Heureusement, pour les raisons que Paul explique, la grande majorité des litiges en matière d’homologation ne vont pas jusqu’au procès.

« Ce que je rappelle toujours aux clients, c’est que le témoin clé est décédé », dit-il.

“Aucun avocat ne vous dira jamais qu’un dossier d’homologation est à 100 % à l’épreuve du feu – il ne l’est jamais.”

Aller en justice coûte cher. Mener un litige en matière d’homologation en justice coûtera six chiffres « au moins, et très souvent des multiples de cela ».

Et une idée fausse courante, comme le souligne Paul, est que les frais juridiques proviennent de la succession de la personne décédée. En fait, bien que le juge ait le pouvoir discrétionnaire d’attribuer les dépens, la règle générale est que le perdant paie la facture pour les deux parties. Il s’agit des frais de justice et des frais juridiques des avocats et du coût de toute preuve produite ou témoin expert.

Vous pourrez peut-être souscrire une assurance pour cela si l’assureur pense que votre dossier est suffisamment solide pour justifier le risque, mais c’est une dépense supplémentaire.

Certains avocats peuvent prendre une affaire sur une base « no win no fee », mais factureront une majoration de leurs honoraires si vous gagnez. Supposons que l’avocat coûte 120 000 £ et que vous deviez payer une majoration de 50 %, cela signifie que vous payez 180 000 £ à votre avocat même si vous êtes victorieux.

Pour épargner à votre famille cette épreuve, Paul suggère aux parents de parler de leur testament à leurs enfants, même si c’est une conversation difficile. Ils pourraient vouloir expliquer, par exemple, qu’ils choisissent de laisser plus à un enfant parce que cet enfant est moins aisé que les autres, ou ils veulent reconnaître les responsabilités de soins supplémentaires assumées par l’un de leurs enfants. De cette façon, cela ne viendra pas comme un choc plus tard.

Une autre astuce consiste à dresser une liste de vos biens personnels, en indiquant qui doit obtenir quoi. Les propres parents de Paul l’ont fait après avoir écouté ses histoires d’horreur au travail. Bien qu’une telle liste ne soit pas juridiquement contraignante, elle clarifie les choses et élimine l’émotion de ce qui peut être une affaire extrêmement personnelle pour les gens.

Enfin, si vous estimez qu’un testament est injuste, assurez-vous de vous adresser à un avocat spécialisé dans les successions contentieuses ou dans les fiducies et les successions. Ils sont les mieux placés pour vous donner des conseils avisés et auront de l’expérience pour gérer les émotions très chargées qui peuvent surgir.