De plus en plus de personnes embarquent sur des vols intérieurs pour voyager en juin, laissant derrière elles les inquiétudes de Covid-19

Le ministère de l’Aviation civile a annoncé que la capacité serait portée à 65% jusqu’au 31 juillet 2021.

Jusqu’à 30 lakhs de personnes ont embarqué sur des vols intérieurs en juin pour voyager en Inde après la baisse du nombre de cas de Covid-19. Il s’agissait d’une augmentation substantielle après la deuxième vague de mai, où 19,8 lakh ont voyagé avec des vols. Afin de prendre des passagers, 31 700 départs ont eu lieu le mois dernier. Cela a également augmenté par rapport à l’année dernière où 21 696 départs ont eu lieu en juin 2020.

Selon Kinjal Shah, vice-président et co-chef de groupe, Icra, 1 100 départs moyens ont eu lieu quotidiennement en juin, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de 700 départs par jour l’année dernière en juin. Le nombre est également resté plus élevé que les 900 départs quotidiens qui ont eu lieu en mai de cette année. Un vol transporte désormais 94 passagers.

La capacité de vol en juin a été réduite à 50% des niveaux pré-Covid à mesure que les nouveaux cas de coronavirus et les souches virales sont apparus. Aujourd’hui, le ministère de l’Aviation civile a annoncé que la capacité serait portée à 65% jusqu’au 31 juillet 2021.

Cependant, malgré une certaine croissance séquentielle de la demande de voyages, elle reste stressée à la suite de la deuxième vague de Covid-19, a déclaré l’Icra dans une note de presse. Shah a déclaré que même si 30 personnes lakh ont voyagé en un mois, les gens limitent leurs déplacements uniquement lorsque cela est nécessaire. En dehors de cela, les voyages sont également restés limités en raison de restrictions imposées par l’État.

Afin de faire face à la demande freinée, le ministère des Finances a annoncé le 1er juillet un programme pouvant apporter un soutien financier à 10 700 guides touristiques de niveau régional et aux acteurs du voyage et du tourisme. Selon le gouvernement, ces parties prenantes seront éligibles pour obtenir un prêt jusqu’à Rs 10 lakh chacune, tandis que les guides touristiques peuvent bénéficier de prêts allant jusqu’à Rs 1 lakh chacun.

«Cela devrait fournir le soutien de liquidité dont le TTS a tant besoin, ce qui devrait à son tour stimuler l’ensemble du secteur des voyages et du tourisme, dont l’aviation reste un bénéficiaire clé. De plus, pour donner une impulsion à l’industrie du tourisme, le ministère des Finances a annoncé un programme visant à délivrer des visas touristiques d’un mois gratuitement aux cinq premiers clients lakh, dont la validité est jusqu’au 31 mars 2022 ou la délivrance de cinq visas touristiques lakh, selon la première éventualité. C’est un pas dans la bonne direction vers une poussée de la demande pour le secteur des compagnies aériennes, principalement dirigée vers les voyages internationaux entrants », a déclaré Icra dans le rapport.

