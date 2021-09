De plus en plus de PME cherchent à embaucher des apprentis au second semestre 2021 après avoir lutté contre la crise du travail au milieu de Covid

36 pour cent des moyennes entreprises et 24 pour cent des petites entreprises considéraient que leurs apprentis n’étaient que « assez productifs ».

Compétences, travail et talent pour les MPME : Alors que le modèle d’apprentissage gagne en importance au sein des entreprises pour combler les lacunes de la main-d’œuvre et développer les jeunes grâce à la formation en cours d’emploi, de plus en plus de petites entreprises cherchent à embaucher des apprentis au cours du semestre actuel de 2021. Les perspectives nettes d’apprentissage (NAO), une prévision pour l’embauche d’apprentis parmi la proportion d’employeurs, a augmenté de 15 pour cent pour les petites entreprises, passant de 8 pour cent au premier semestre 2021 à 23 pour cent pour le second semestre tandis que 42 pour cent des entreprises de taille moyenne cherchaient à embaucher des apprentis au second semestre 2021, en hausse 5 pour cent contre 37 pour cent au premier semestre. Les perspectives parmi les grandes entreprises ont également augmenté de 10 pour cent, 60 pour cent des entreprises recherchant des apprentis au cours du semestre actuel, contre 50 pour cent au cours du semestre précédent.

La prévision était basée sur une enquête menée auprès de 833 personnes interrogées de toutes tailles par le programme national d’employabilité par l’apprentissage (NETAP) de TeamLease Skills University pour le deuxième semestre. « Les grandes entreprises continuent principalement à le faire (embauche d’apprentis) mais cela motive aussi les PME car elles ont connu un certain succès dans le passé et il y a eu aussi quelques références qui les encouragent au moins à essayer ce modèle. Donc, l’intention est bien là parmi les PME », a déclaré Sumit Kumar, vice-président – NETAP, TeamLease Skill University à Financial Express Online.

De plus, comme il y a eu une importante migration de main-d’œuvre et une pénurie de main-d’œuvre sur le marché l’année dernière en raison de Covid, tout l’aspect des entreprises recourant à l’embauche de la population locale, à leur formation et à leur qualification a pris de l’importance pour les rendre productifs, a ajouté Kumar. « Par conséquent, ils ont utilisé l’apprentissage l’année dernière, qui a été un modèle éprouvé. Alors que c’était une contrainte au début, les entreprises s’y habituent maintenant pour créer des talents localement.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

En termes de perception par les entreprises de la productivité de leurs apprentis, alors qu’une majorité de grandes entreprises (48 %) percevaient leurs apprentis comme « très productifs », 36 % des moyennes et 24 % des petites entreprises considéraient que leurs apprentis étaient seulement « assez productif », selon l’étude. « Du point de vue du paiement, le modèle reste viable car nous obtenons beaucoup de subventions du gouvernement sur la formation et les allocations qui sont versées aux apprentis. Donc, ce n’est pas commercialement non viable pour le petit secteur », a noté Kumar.

Il est important de noter que le gouvernement avait lancé le National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) en août 2016 pour fournir une allocation et partager le coût de la formation de base avec un objectif cumulé de former 50 lakh jeunes entre FY17 et FY20. Jusqu’au 25 février 2020, il n’y avait que 8,16 lakh bénéficiaires sous NAPS, selon les données officielles. Entre FY20 et FY21, un total de Rs 124,83 crore a été versé dans les États et les territoires de l’Union.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.