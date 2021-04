De plus en plus de Russes divulguent leurs revenus de crypto-monnaie: rapport

Le nombre de divulgations de détentions de crypto-monnaie en Russie a augmenté au cours des derniers mois, selon un nouveau rapport.

L’agence de presse russe Izvestia rapporte jeudi que les Russes divulguent de plus en plus leurs revenus du crypto trading à des fins fiscales. Le rapport cite des données de cabinets de conseil et d’avocats tels que KPMG, PricewaterhouseCoopers, FTL Advisers, ainsi que le groupe de réflexion sur les politiques publiques basé à Moscou, le Center for Strategic Research.

«Nous avons observé que les résidents russes ont commencé à divulguer volontairement les revenus des opérations avec des actifs numériques, principalement avec la crypto-monnaie, dans les déclarations fiscales», a déclaré Maria Kukla, partenaire de FTL Advisers.

Elle a noté qu’il est encore tôt pour déterminer si la tendance se généralisera. La période de déclaration de la taxe sur les devises se termine le 1er mai et, selon Kukla, beaucoup de choses pourraient changer avant cette date.

Evgeny Sivoushkov, directeur de la division de la fiscalité individuelle de PwC Russie, a déclaré que l’intérêt pour la divulgation des avoirs cryptographiques avait augmenté au cours de la période de déclaration fiscale en cours. Selon Sivoushkov, la nouvelle tendance a été alimentée par l’adoption de la loi russe sur la cryptographie «sur les actifs financiers numériques», ainsi que par la concentration accrue des autorités fiscales et des services de conformité sur l’origine des revenus et des actifs étrangers des Russes.

Les conseillers FTL n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph. PwC Russie a refusé de commenter.

L’augmentation signalée du nombre de déclarations de crypto-monnaie intervient bien que la Russie n’ait pas officiellement mis en œuvre de législation dédiée à la fiscalité des crypto-monnaies. Cependant, selon les sources d’Izvestia, le Service fédéral des impôts de Russie affirme que la procédure d’imposition des revenus cryptographiques par les particuliers est formellement décrite dans le cadre d’une lettre du ministère des Finances émise en mai 2018.

Selon la lettre, l’assiette fiscale du crypto trading est définie en roubles russes comme «l’excédent du montant total des revenus reçus par les contribuables de la vente de crypto-monnaie sur le montant total des dépenses documentées pour son acquisition.»

La Russie progresse avec une nouvelle proposition de loi qui obligerait les résidents russes à payer l’impôt sur le revenu provenant du commerce de crypto-monnaie. Le projet de loi, qui a été approuvé par la Douma d’État en première lecture en février, obligeait les résidents à déclarer les transactions cryptographiques si leur montant total dépassait 600000 roubles (7800 dollars) sur une base annuelle.