De plus en plus de Salvadoriens préfèrent désormais garder leurs fonds en Bitcoin

L’intérêt pour Bitcoin (BTC / USD), la crypto-monnaie la plus précieuse au monde, a continué d’augmenter au Salvador, incitant les citoyens à commencer à convertir leurs USD en BTC. Cela survient seulement quatre semaines après que Bitcoin est devenu une forme légale de paiement dans le pays.

Selon le président Nayib Bukele, l’application de portefeuille Crypto Chivo a enregistré plus de 24 000 envois de fonds. « Aujourd’hui, nous recevons 24 076 envois de fonds, pour un total de 3 069 761,05 $ (en une journée) », a confirmé Bukele.

2 nouveaux faits Chivo : 1. Les gens insèrent beaucoup plus d’USD (pour acheter #BTC) que ce qu’ils retirent des guichets automatiques Chivo (n’importe quel média peut le confirmer de manière indépendante en visitant les guichets automatiques). 2. Aujourd’hui, nous avons reçu 24 076 envois de fonds, soit un total de 3 069 761,05 $ (en une journée). – Nayib Bukele (@nayibbukele) 16 octobre 2021

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

En outre, le président a admis que de plus en plus de Salvadoriens convertissent leurs dollars en Bitcoin, préférant de telles conversions au retrait de leur portefeuille.

En outre, il a demandé aux médias indépendants de mener leur enquête pour confirmer le rapport, sachant que certains critiques pourraient être en désaccord avec ses affirmations.

Les Salvadoriens s’intéressent davantage au Bitcoin

Le parcours d’adoption de Bitcoin au Salvador n’a pas été facile. Bukele a reçu de sévères critiques sur la question, beaucoup affirmant que la décision pourrait paralyser l’économie déjà faible du pays.

Les grands noms de l’économie sont allés jusqu’à qualifier une mesure de « très stupide », critiquant le président Bukele pour avoir promu une telle politique.

Mais Bukele a poursuivi le plan, car il envisage de convertir Bitcoin en monnaie légale au Salvador.

L’utilisation de Bitcoin ouvre plus d’opportunités

Cependant, avec un intérêt accru pour Bitcoin, cela indique clairement que la plupart des Salvadoriens préfèrent conserver leurs fonds sous forme de Bitcoin.

Actuellement, la population de Salvadoriens qui utilisent le portefeuille crypto Chivo est supérieure à la population de ceux qui ont des comptes bancaires, ce qui a favorisé l’inclusion financière. Il semble que le plan du président Bukele avant de promouvoir Bitcoin entre progressivement en vigueur.

De plus, l’utilisation accrue de Bitcoin dans le pays a ouvert plus d’opportunités pour les résidents. Certains d’entre eux reçoivent plus de subventions lorsqu’ils paient certains services en utilisant Bitcoin.

La nouvelle loi est également bénéfique pour les investisseurs étrangers, car nombre d’entre eux ne paient pas d’impôts sur les plus-values ​​de leurs investissements dans Bitcoin.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent