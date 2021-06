De plus en plus de téléphones Android aux États-Unis utiliseront Google Messages par défaut

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, aimerait une équipe pleine de stars, mais il sait qu’il doit y avoir un équilibre entre vétérans et jeunes – ainsi que des stars et des acteurs. “Une équipe avec 25 joueurs de classe mondiale n’est pas possible. Nous souhaitons conserver l’équipe actuelle et la renforcer […] More