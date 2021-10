Octavio Ocaña : De plus en plus de vidéos et de preuves présumées émergent | INSTAGRAM

Depuis que cela a commencé samedi 30 octobre toute la journée, les réseaux sociaux et les nouvelles ont été inondés d’informations et de reportages sur ce qui est arrivé à Octavio Ocaña, le célèbre acteur qui a joué « Benito Rivers » dans la célèbre série télévisée ‘Voisins’, rôle avec lequel il a réussi à gagner le cœur du public pendant de nombreuses années.

Cependant, selon les internautes, images et ce qui a été rapporté sur ce qui s’est passé avait des incohérences et en fait certaines informations ont nié ce que d’autres ont prétendu, mais le plus alarmant Pour les utilisateurs du réseau, c’est lorsqu’ils ont commencé à analyser les preuves présumées capturées par les éléments présents qui ont confirmé que notre bien-aimé « Benito » allait @ rm @ do.

Bien sûr nous ne pouvons rien assurer car nous n’étions pas là, cependant, les internautes ont commencé à noter quelques différences entre une photo et l’autre et aujourd’hui elles sont apparues d’innombrables vidéos de personnes présentes d’une manière ou d’une autre enregistrant tout avec leur téléphone portable.

Petit à petit, certains faits et détails qui pourraient être importants comme preuves d’une relation de ce qui s’est réellement passé dans cette malheureuse affaire sont « découvertes ».

Aujourd’hui nous serons en charge d’aborder une vidéo diffusée à travers Twitter et TIC Tac dans laquelle certains citoyens avançaient dans leur véhicule lorsqu’ils ont trouvé la grue chargée de transporter le camion de l’acteur populaire, ils n’ont donc pas pu éviter de prendre une vidéo et de capturer les images qui pourraient valoir de l’or.

Dans la vidéo, nous pouvons voir que les utilisateurs ont d’abord demandé s’il s’agissait du camion d’Octavio, en le concentrant et dans celui-ci, certaines personnes ont assuré qu’il avait des trous qui semblent avoir un impact direct sur @rma de fuego, ainsi que le liquide vital de la fameuse et très suspecte collision sur le côté gauche du véhicule, qui semble avoir heurté le bord de la route de plein fouet et du côté droit.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO DU CAMION



Octavio Ocaña et son affaire ont suscité l’indignation des utilisateurs des réseaux sociaux.

Les internautes ne cessent de remarquer de nouveaux détails dans chacune des images qui continuent d’émerger et qui sont des « preuves présumées » de ce qui a pu se passer.

D’autres utilisateurs ont considéré que les trous faisaient partie de la conception du camion et ont cherché des images de celui-ci sur Internet et ont constaté qu’il était très possible qu’ils le soient, de sorte que cette idée pourrait être écartée, mais le crash, les vidéos et d’autres les détails continuent de générer l’indignation et la confusion parmi les utilisateurs.

Nous continuerons à surveiller au cas où de nouvelles informations émergeraient à cet égard et nous les apporterons à Show News.