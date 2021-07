De plus en plus d’entreprises prévoient de sauter la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques au milieu des cas croissants de COVID ⋆ .

De plus en plus d’entreprises japonaises ont décidé de sauter la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques vendredi, car les inquiétudes quant à la tenue des Jeux grandissent au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus, a rapporté Bloomberg.

Les dirigeants des sociétés japonaises Nippon Telegraph and Telephone Corp, Fujitsu Ltd et NEC Corp ont annoncé mardi qu’ils sauteraient la cérémonie après que les autorités eurent pris la décision d’interdire les spectateurs, a rapporté Bloomberg.

L’annonce a été faite un jour après que Toyota Motor Corp. a retiré toutes les publicités de la télévision japonaise et a déclaré que son président et chef de l’exploitation, Akio Toyoda, n’assisterait pas à la cérémonie d’ouverture, a rapporté le New York Times.

“Il y a de nombreux problèmes avec ces jeux qui s’avèrent difficiles à comprendre”, a déclaré lundi le directeur de la communication de Toyota, Jun Nagata, aux journalistes, selon l’Associated Press.

Meiji Holdings Co. et Ashi Group Holdings Ltd. ont déjà décidé de ne pas envoyer de hauts représentants à la cérémonie d’ouverture, et les dirigeants de Nippon Life Insurance et Sumitomo Mitsui Financial Group ont également annoncé que leurs patrons ne participeraient pas, selon Bloomberg.

Tokyo a connu un pic de cas de coronavirus et de nombreux athlètes en visite continuent d’être positifs, a rapporté le NYT.

Le Japon a signalé 2 368 nouveaux cas de coronavirus et 13 décès mardi, trois jours seulement avant la cérémonie d’ouverture, selon l’Université Johns Hopkins et le Medicine Coronavirus Resource Center.

Les Jeux olympiques de Tokyo seront les premiers sans spectateurs, Tokyo étant entré en état d’urgence le 12 juillet, a annoncé le Comité international olympique dans un communiqué de presse.

Le Japon a enregistré 844 386 cas de coronavirus et 15 006 décès et seulement environ 22% de la population est vaccinée, selon l’Université Johns Hopkins.

