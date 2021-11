De plus en plus d’entreprises se tournent vers le Paraguay comme destination minière de Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Certaines entreprises chinoises ont un intérêt dans l’exploitation minière au Paraguay.

Depuis plusieurs années, le Paraguay était déjà présenté comme un pays idéal pour l’extraction de Bitcoin, principalement en raison de la grande quantité d’énergie provenant de sources renouvelables et de son faible coût. En fait, même le gouvernement lui-même, en 2018, est devenu un promoteur de cette possibilité en soutenant la création d’un centre de minage de crypto.

Eh bien, maintenant que le pays est un centre minier, cela semble être une réalité. Bitcoin.com publie que le Paraguay est l’une des destinations que plusieurs entreprises envisagent pour établir leurs opérations d’extraction de bitcoins.

En effet, la semaine dernière, La société chinoise Future Fintech a annoncé son intention formelle de construire une installation d’extraction de bitcoins dans le pays, expliquant qu’ils déterminaient le meilleur emplacement pour la prochaine ferme.

Dans un communiqué, le PDG de la société, Shanchun Huang, a déclaré qu’il examinerait les faits pour déterminer la voie que la société emprunterait pour y parvenir. Huang a déclaré :

« Nous prévoyons d’évaluer attentivement cette opportunité de développement au Paraguay. Nous travaillerons avec notre consultant local pour examiner les ressources hydroélectriques et énergétiques propres du Paraguay, les emplacements pour le développement d’une ferme minière et le traitement politique préférentiel que nous pourrions recevoir pour notre investissement en capital. »

La société a également fait une mention spéciale du soutien que le gouvernement paraguayen apporte à l’activité minière de crypto-monnaie.

Plus de pools de minage

Plus tôt en juin, les médias locaux ont déclaré qu’il y avait huit groupes économiques chinois intéressés à se rendre dans le pays, en particulier après les mesures restrictives contre l’exploitation minière en Chine. Cependant, les noms de ces sociétés n’ont pas été indiqués.

Le directeur général de la société minière bitcoin Digital Assets, Juanjo Benítez Rickmann, a déclaré il y a quelques mois qu’il savait qu’un de ces groupes était déjà dans le pays et qu’il prévoyait d’installer 90 000 mineurs dans les prochains mois. On dit que les 5 500 MW d’énergie inutilisée que le Paraguay produit pourraient marquer le début d’une ère d’extraction de bitcoins dans le pays.

Bitcoin.com fait référence à ce qui avait déjà été examiné auparavant : que le Paraguay dispose d’un approvisionnement abondant en énergie hydroélectrique inutilisée qui pourrait être exploitée grâce à l’exploitation minière. L’activité minière de Bitcoin a été stigmatisée comme une industrie « sale », mais avec autant d’énergie propre, les entreprises pourraient extraire sans se soucier de l’effet sur l’environnement, selon le point de vente.

Binance aussi

Mais il ne s’agit pas seulement d’exploitation minière, le commerce de crypto-monnaie est également en feu dans ce pays d’Amérique du Sud. En fait, le journal La Nación a publié il y a quelques jours que l’échange Binance est arrivé au Paraguay et a été officiellement lancé dans le pays pour fournir des services personnalisés aux utilisateurs locaux.

Au cours de l’événement, ils ont parlé des principaux avantages en termes d’opérations avec des monnaies virtuelles pour le public paraguayen et ont souligné que l’un des avantages les plus importants offerts par cette plate-forme est la formation constante des utilisateurs. Ceci, dans le but de fournir les outils nécessaires aussi bien aux débutants qu’aux experts, dans tout ce qui fait le monde des crypto-monnaies.

