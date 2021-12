De plus en plus d’entreprises technologiques se retirent du CES 2022 en raison des préoccupations d’Omicron

Comme prévu, de plus en plus d’entreprises ont décidé de se retirer du CES 2022. Lenovo, qui annonce normalement de nombreux produits au CES, a décidé de retirer sa présence physique au salon, bien qu’il envisage toujours de conserver ses annonces prévues.

La division de conduite autonome de Google, Waymo, a également annoncé jeudi qu’elle se retirait du salon où elle prévoyait de présenter une « gamme complète de véhicules ». Il participera également virtuellement à « certains événements liés au CES ».

The Verge rapporte que Hisense a abandonné ses plans pour une conférence de presse en personne, Intel prévoit une « première expérience numérique en direct, avec un minimum de personnel sur place », et AT&T a également décidé de ne pas y assister.

Pourtant, malgré les annulations de grands noms, les organisateurs du CES prévoient de continuer comme prévu. Selon un article de blog, 42 entreprises se sont retirées mercredi (bien que ce soit probablement plus maintenant), mais les organisateurs du CES soulignent qu’ils ont « ajouté 60 nouveaux exposants pour notre événement en personne ».

Compte tenu des mesures de santé complètes du CES – exigence de vaccination, masquage et disponibilité des tests COVID-19 – couplées à une faible fréquentation et des mesures de distanciation sociale, nous sommes convaincus que les participants et les exposants peuvent avoir un événement socialement distancié mais utile et productif à Las Vegas , ainsi qu’une expérience enrichissante sur notre accès numérique.