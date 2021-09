De plus en plus d’investisseurs parient sur Solana (SOL) et les prix montent en flèche !

Le rallye haussier de SOL continue d’enregistrer de nouveaux sommets au fil des jours, et cela peut être dû à une acceptation massive par les investisseurs qui sont prêts à croire en Solana comme un projet essentiel pour le secteur DeFi et NFT. Il convient de noter qu’il existe également d’autres facteurs fondamentaux qui ont conduit les indicateurs d’achat à des niveaux extrêmes, et c’est ce dont nous parlerons ci-dessous pour déterminer une projection de son cours dans les prochains jours.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction du présent document, le jeton se négocie exactement à 143,45 $ et enregistre un profit au cours des dernières 24 heures de 1,69 % selon notre indicateur crypto. De plus, selon CoinMarketCap, il accumule des bénéfices pour un total de 54,85% depuis 7 jours.

Les investisseurs parient sur Solana et l’emmènent plus haut

En ce moment, selon les experts, Solana est dans un moment de test et de recherche de prix ; compte tenu de ce qui a été commenté par l’analyste en chef des données de CEX.IO. Ce qui est sûr, c’est qu’il est littéralement en train d’émerger dans 2 secteurs à forte demande, comme le DeFi et le NFT.

Ce pari sur Solana peut être crédité d’avoir des tarifs de gaz inférieurs à ceux d’Ethereum. Par conséquent, les investisseurs commencent à migrer leurs projets et vous voient comme une alternative.

D’un autre côté, il y a quelques jours, The Crypto Dog a suggéré que les investisseurs “devraient laisser Solana rouler pour voir jusqu’où elle va”. Depuis, il teste probablement 150$ dans les prochains jours pour continuer à la hausse.

De plus, plus que le développement du projet dans le secteur DeFi et NFT, nous avons également trouvé un événement qui a stimulé les achats. C’est un hackathon mondial, où il y aura une apparition de Solana, dans le but d’attirer des projets intéressants qui promeuvent et améliorent le réseau du projet en question.

Ignition est le nom du hackathon ; Cette même chose a été confondue avec une brûlure symbolique et a fini par générer comme effet secondaire que les investisseurs continueront à parier sur Solana, permettant à de nouveaux ATH d’être enregistrés en quelques jours.

A noter que l’indicateur de volume social, LunarCrush, montre également comment l’interaction sur les réseaux sociaux a augmenté au cours du dernier mois. Ainsi, montrant qu’il est possible de continuer à prolonger le rallye haussier de la devise, mais quel est le prochain niveau qu’il recherchera ?

Le volume social de Solana. Source : LunarCrush.

Aperçu à moyen et long terme

Alors que les investisseurs parient sur Solana et continuent d’acheter, le prix peut atteindre de nouveaux sommets, cependant, il est tout à fait normal de voir les traders prendre des bénéfices lors de rallyes haussiers. Et il est certain que dans les prochaines heures les investisseurs s’apprêtent à vendre à 150$.

Il faut donc être vigilant pour voir une légère baisse à 130$ après la hausse des ventes ; car, en atteignant ce niveau, les taureaux commenceront à le défendre afin de ne pas tomber sur des supports inférieurs.

Rien que sur Binance, il y a un total de 13 millions de dollars d’achats à 130 dollars.

Analyse SOL dans un délai de 4 heures. Source : TradingView.

Comme on peut le voir dans le graphique supérieur, ici la tendance haussière s’est corrigée à 1 occasion, mais en respectant la marge inférieure du canal de régression.

Et en ce moment, il y a 13 millions de dollars d’ordres d’achat à 130 $, là où le support et la marque EMA de 25 périodes. Par conséquent, il est presque certain que nous assisterons à un rebond à la hausse après avoir corrigé ce support. En outre, le RSI confirme également les chances de retrouver une dynamique haussière ; car il est situé à 55 points et avec un retournement vers le nord.

Pour conclure, à court et moyen terme les 150$ seront testés, mais il faut être attentif aux indicateurs et à la clôture des commandes. Depuis, il est certain que les investisseurs misent sur Solana jusqu’à atteindre la résistance qui se situe à 160$.

