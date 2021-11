De plus en plus d’universités font faillite, mais les meilleures écoles connaissent une richesse record

L’université du Maryland

Partout au pays, les collèges sont en crise.

Moins d’étudiants sont retournés à l’école cette année, entraînant une baisse supplémentaire des inscriptions au premier cycle de 3,5% par rapport à l’année dernière, selon un rapport du National Student Clearinghouse Research Center.

Combiné aux baisses de l’automne dernier, le nombre d’étudiants de premier cycle au collège est désormais en baisse de 7,8% par rapport à il y a deux ans – la plus forte baisse des inscriptions sur deux ans au cours des 50 dernières années, selon le rapport.

Il existe cependant une grande disparité entre les écoles, les établissements moins sélectifs – et ceux qui accueillent les étudiants à revenu faible et intermédiaire – connaissant la plus forte baisse des inscriptions.

Les inscriptions dans les collèges communautaires ont connu les baisses les plus importantes, maintenant en baisse de 15 % depuis 2019, tandis que les collèges très sélectifs ont enregistré des gains d’inscriptions – en hausse de 3,1 % – pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

Les conséquences de moins d’étudiants et moins de revenus de scolarité pourraient être graves, selon Sam Pollack, partenaire et membre senior de la pratique Endowments and Foundations de NEPC.

En fait, 62 % des dirigeants de l’enseignement supérieur ont déclaré que c’était le plus grand défi auquel ils étaient actuellement confrontés, selon une récente enquête du NEPC.

Déjà, un certain nombre de petites écoles ont dû fermer complètement.

Récemment, le Bloomfield College du New Jersey, fondé en 1868, a déclaré qu’il pourrait être contraint de fermer après l’année universitaire en cours.

« Le Bloomfield College est aux prises avec une baisse des inscriptions depuis une décennie », a déclaré la présidente de Bloomfield, Marcheta Evans, dans une lettre à la communauté. « Les défis financiers qui en résultent n’ont été qu’exacerbés par la pandémie.

« Et, Bloomfield n’est pas seul », a-t-elle ajouté. Judson College en Alabama, Becker College dans le Massachusetts et Concordia College New York prévoient également de fermer, entre autres.

Pendant ce temps, les institutions les plus élitistes du pays se portent mieux que jamais et disposent du coussin financier pour le prouver.

Cette année, un petit groupe d’universités, dont beaucoup font partie de la Ivy League, a connu une augmentation record des candidatures et des gains de revenus nets.

Ces écoles ont également signalé des gains record pour leurs dotations en grande partie grâce à des investissements dans des capitaux privés ou du capital-risque, selon Pollack. Certaines dotations ont augmenté de plus de 50 %.

En conséquence, des universités telles que Harvard, Yale, Stanford et Princeton sont en mesure d’étendre leurs offres d’aide financière, en réduisant les coûts et en augmentant l’attrait pour encore plus d’étudiants à l’échelle nationale.

« Ils sont souvent faits pour être les méchants, mais la grande majorité de ces institutions travaillent très dur pour déployer ces fonds au profit des étudiants », a déclaré Pollack.

En fait, les meilleures écoles d’aide financière sont toutes privées et leurs programmes d’aide très généreux peuvent les rendre étonnamment abordables, malgré les prix des autocollants époustouflants.

« Si les écoles hautement sélectives sont en mesure de subventionner ce coût, cela le rend encore plus convaincant et cela a de larges implications pour le paysage de l’enseignement supérieur », a déclaré Pollack.

À Yale, par exemple, les frais de scolarité et les frais plus les livres, la chambre et la pension se sont élevés en moyenne à 77 750 $ cette année, selon les données de The Princeton Review, mais la bourse moyenne en fonction des besoins – ou l’argent gratuit – était d’un peu plus de 59 000 $, ce qui porte le total coût de poche jusqu’à environ 22 000 $.

« Ce coût élevé de l’autocollant peut être intimidant, mais découvrez le coût moyen que les étudiants et les parents paient réellement », a déclaré Robert Franek, rédacteur en chef de The Princeton Review.

« Cela pourrait finir par être moins cher que votre collège public local. »

Mais sans les mêmes ressources, les écoles moins compétitives risquent de perdre encore plus d’élèves, ce qui creuse le fossé, a déclaré Pollack.

Comme ce qui arrive à la nation dans son ensemble, « il y a une bifurcation croissante entre les nantis et les démunis et cela semble être vrai dans l’enseignement supérieur ».

