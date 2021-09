De près avec la nouvelle expérience NFT et AR de Yahoo x Rebecca Minkoff – WWD

Rebecca Minkoff vient de devenir la première grande créatrice américaine à rendre sa collection disponible via NFT.

Dans une nouvelle collaboration technologique avec Yahoo Ryot Lab, dévoilée vendredi, le projet propose des versions numériques des looks automne/vacances du designer, ainsi que des expériences immersives en ligne et de réalité augmentée.

Les partenaires ont fait faire à WWD une visite guidée de l’expérience, qui débute parallèlement à la Fashion Week de New York.

Optimisé pour le mobile et également disponible via le bureau, le projet emmène les téléspectateurs à travers un paysage urbain abstrait inspiré de la ville de New York – l’inspiration de Minkoff pour la nouvelle ligne. Les visiteurs peuvent visiter des arrondissements et des quartiers virtuels représentant des zones comme FiDi, SoHo, TriBeCa et Midtown qui sont parsemés de photographies 2D de modèles portant ses derniers looks.

Les fans peuvent faire défiler jusqu’à une version stylisée de son magasin de SoHo, moulée ici pour ressembler au musée Guggenheim de New York, et voler à l’intérieur pour découvrir les portraits de modèles présentés à l’intérieur.

Une ville virtuelle immersive inspirée de New York, qui est le thème principal de la nouvelle collection de Minkoff. Image de courtoisie

Selon Yahoo et Minkoff, qui ont proposé à WWD un examen approfondi, le projet est plus qu’une simple envolée en ligne. Les photos sont proposées sous forme de NFT – des actifs numériques basés sur la blockchain qui ont décollé parmi les plus techniques de l’art et de la mode cette année, grâce à leur caractère unique et à leur authentification intégrée.

Immédiatement, les gens peuvent remarquer que les images sont interactives, avec des clics ou des tapotements déclenchant des explosions de couleurs. Une fenêtre pop-out leur permet d’enchérir sur les photos NFT, grâce à un système d’enchères géré par OpenSea. Séparément, une vue galerie ou catalogue des NFT est également disponible.

L’ajout de la réalité augmentée ajoute une autre dimension, car les utilisateurs mobiles peuvent scanner un code QR pour apporter l’expérience dans leur propre maison. La fonction AR s’ouvre sur une “vignette” 3D de New York superposée sur leurs salons ou d’autres espaces et comprend des effets audio, tels que le klaxon de voiture, en plus des explosions de couleurs – qui dans ce cas saignent dans leur environnement réel .

La pièce finale, au-delà de la collection physique, de l’expérience en ligne et des actifs NFT : Les partenaires ont créé des versions 3D des produits, qui seront disponibles à la vente sur la place de marché numérique The Dematerialised.

Articles de sport modèle IMG Gizele Oliveira de la nouvelle collection automne/fêtes. Image de courtoisie

La variété de la technologie offre aux fans de Minkoff un nouveau moyen expansif de s’engager avec son dernier travail, que la créatrice appelle sa «lettre d’amour» à New York.

Comme elle l’a expliqué à WWD, “Chaque pièce est consacrée à la célébration de mon héritage, que ce soit les mots” I Love New York ” [as featured in her premiere T-shirt], la relance de mon Morning After Bag on Steroids, les clous, les fermetures éclair et les franges, et les choses emblématiques auxquelles vous pensez quand vous pensez à Rebecca Minkoff – vous savez, ce mélange dur et doux. Donc pour moi, c’est la quintessence de ce qui continue de m’inspirer à propos de New York. Et il s’agit donc simplement de célébrer cela.

Cette décision est appropriée, non seulement en raison de l’histoire d’amour de longue date de Minkoff avec la ville, mais aussi en raison du timing, étant donné que samedi marque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à New York et à Washington, DC

Essentiellement, le thème du projet semble imprégné d’un mélange de sentiments et de sens des affaires, ainsi que d’un sens du plaidoyer.

« Pour 99 % de la population qui ne peut pas assister à la semaine de la mode, comment leur offrir cette expérience immersive incroyable ? Donc, quand nous nous sommes réunis pour parler de ce que nous faisions, cela semblait tout à fait approprié », a poursuivi Minkoff. « Vous savez, vous obtenez une expérience semblable à une galerie dans le monde réel pour ceux qui viennent. Mais en dehors de cela, vous obtenez cet univers qui [Yahoo’s] équipe créée, pour vraiment donner vie à l’histoire de ces NFT. C’était donc un peu l’objectif. »

Le produit, a-t-elle ajouté, est destiné à une subvention pour soutenir les entreprises fondées par des femmes touchées par la pandémie, afin qu’elles puissent “espérons-le… rebondir”, a-t-elle ajouté.

Quant à Yahoo Ryot Lab, ce projet marque la poursuite de la fascination du groupe de développement technologique pour la semaine de la mode, qui a commencé en février dernier avec sa précédente collaboration avec Minkoff qui a rendu son travail en RA.

“Nous nous concentrons sur le laser pour offrir aux clients ces expériences incroyables et immersives, en particulier dans les choses qu’ils aiment et surtout lorsque beaucoup de gens n’ont pas accès à des événements merveilleux et formidables, comme la semaine de la mode”, a expliqué Jo Lambert, chef de la consommation chez Yahoo.

L’accent mis par Yahoo sur l’utilisation de la technologie pour le contenu et la narration a fait de la mode un domaine d’intérêt particulier, bien qu’il opère également dans d’autres catégories, notamment les jeux et les sports électroniques.

Mais ici, « nous sommes super excités de travailler avec [Minkoff] et l’équipe, non seulement parce que nous avons pu montrer ce qu’il est possible de faire avec la mode, mais aussi la combinaison de la mode et du divertissement », a-t-elle déclaré. “Au fur et à mesure de son évolution, pouvoir en savoir plus sur la collection de Rebecca et interagir avec les NFT dans cette galerie virtuelle, cela nous donne vraiment une excellente occasion d’élargir la portée de l’audience – pas seulement pour Yahoo, mais évidemment pour Rebecca et son équipe à travers cette prochaine- communauté active, vraiment mobile et expérimentée.

En effet, Yahoo semble avoir attrapé le virus de la mode maintenant.

En plus de ce projet NFT/AR/3D, l’équipe est au milieu d’un autre partenariat de mode avec le designer Christian Cowan qui porte sur une autre technologie futuriste : les hologrammes. Cowan a récemment visité Internet pour montrer des prises de vue chargées de caméras et une version 3D entièrement numérique de lui-même.

Apparemment, le dernier morceau de cette collaboration est prévu pour vendredi soir lors de son show NYFW. Les membres du public en direct et les fans à distance pourront accéder à une sorte de nouvelle expérience holographique, déclenchée par une fonction de code QR intégrée au défilé.

Une fois en direct, le concepteur présentera tous ses hologrammes sur le hub Yahoo + Christian en ligne, et la société de technologie en fait la promotion ainsi que l’expérience Minkoff sur tous ses canaux, y compris le site Web Yahoo et ses comptes sociaux.