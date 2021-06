De près et personnel avec Booker T & The MGs

Booker T & The MGs fonctionnait comme la salle des machines musicales de Stax Records et était la force motrice derrière une grande partie de la musique qui émanait du siège du label au 926 East McLemore Avenue à Memphis. En plus de soutenir presque tous les autres artistes du label – de Rufus Thomas et Eddie Floyd à Carla Thomas et Otis Redding – le quatuor interracial révolutionnaire (composé du claviériste Booker T Jones, le guitariste Steve Cropper, le bassiste Lewie Steinberg et le batteur Al Jackson) ont également réalisé des enregistrements remarquables sous leur propre nom collectif, parmi lesquels des albums tels que Creuset, Hip Hug-Her, et Oignons verts. La chanson titre de ce dernier album est devenue leur premier succès aux États-Unis : un instrument instrumental dirigé par un orgue qui a incarné ce qui est devenu connu sous le nom de « Memphis Sound » et a mis Stax sur la carte. C’était terreux, direct et accrocheur, et sur un rythme envoûtant de rhythm’n’blues. “Je pense que c’était le premier qui avait vraiment le son Stax avec la basse et la guitare jouant un groove magique ensemble”, a déclaré Booker T Jones à cet écrivain en 2017.

En 1967, lorsque The MG a sorti son cinquième album, Hip Hug-Her, le quatuor avait perdu Lewie Steinberg et gagné Donald « Duck » Dunn à la basse. La chanson titre douce-amère, une composition de groupe animée par un groove funky et distinguée par la ligne d’orgue contagieuse de Booker T. Jones, a été publiée en tant que single avant l’album parent en avril 1967. Elle s’est classée au 6e rang des charts R&B américains (No. .37 Pop) et s’est avéré être le plus gros single du groupe depuis leurs débuts, “Green Onions”, cinq ans plus tôt. Il s’agit du premier morceau de l’album du même nom, qui est tombé au début de l’été de l’amour, en mai 1967. Suivait un autre morceau original, “Soul Sanction”, un blues plus lourd et légèrement plus lent sur lequel l’orgue de Jones – il jouait un Hammond B3 classique pour la première fois après une mise à niveau d’un Hammond M1 – est dominant.

Il y avait cinq airs de groupe originaux sur l’album Hip Hug-Her de 11 titres, y compris le suivi moins réussi des MG du single “Hip-Hug-Her”, “Slim Jenkins’ Joint”, une tranche de percussions funk enregistré lors d’un voyage à New York, et sur lequel Booker T Jones joue du Rolling barrelhouse piano avant d’énoncer le thème principal à l’orgue. Il a été rebaptisé “Slim Jenkins’ Place” pour une seule sortie, mais sa face B, une reprise de l’énorme R&B et pop “Groovin'” des Young Rascals, a eu plus de diffusion et est devenue la face A non officielle, dans le Top 10 du R&B américain en août 1967.

Les autres morceaux originaux du groupe étaient l’aéré “Double Or Nothing”, avec une partie de basse et de guitare à l’unisson (un trait classique de MG) et le plus décontracté “Carnaby Street” (un hommage à l’épicentre des fashionistas britanniques dans le Swinging 60s) , qui se distinguait par les lignes de guitare jangly de Steve Cropper et probablement inspirée par le séjour du groupe en Angleterre dans le cadre de la revue Stax-Volt plus tôt en mars 1967.

Le contraste frappant est la ballade douce et atmosphérique « Booker’s Notion » (dont l’ADN musical a des allusions au numéro de blues traditionnel « The House Of The Rising Sun », rendu célèbre par le groupe britannique The Animals). Ce morceau particulier se transforme en une reprise pleine d’entrain de l’immortel smash soul de Bobby Hebb en 1966, “Sunny”. C’était l’une des trois reprises soul sur le Hip Hug-Her LP – les deux autres étant une version de piano électrique Les tentations‘ 1966 a frappé “Get Ready” et le “Groovin'” mentionné précédemment.

Hip Hug-Her comprenait également “More”, une chanson d’un film italien sur les chiens, Mondo Cane, et qui fut un premier succès américain en 1963 pour le tromboniste de jazz Kai Winding. On peut cependant soutenir que la meilleure reprise était la version turbocompressée des MG de l’instrumental à l’orgue de 1965 de Billy Larkin And The Delegates, “Pigmy”.

Stimulé par le succès de la chanson-titre en tant que single, Hip Hug-Her s’est hissé à la 4e place du classement des albums R&B américains et s’est hissé à la 35e place impressionnante du Billboard 200. Bien que Booker T & The MGs continuerait à faire des albums pour Stax jusqu’en 1971, aucun autre disque qu’ils ont fait n’a éclipsé le succès de Hip Hug-Her, qui, des décennies plus tard, reste un chapitre indispensable de l’histoire du groupe – et, en effet, de Stax – l’histoire.

