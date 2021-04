De puissants accélérateurs de particules flottent dans la Voie lactée

04/05/2021 à 08:00 CEST

Un énorme complexe de télescopes au Tibet a découvert 23 rayons gamma d’énergie ultra-élevée sans précédent, qui sont dispersés à travers la Voie lactée, produisant des lueurs spectaculaires.

Ces rayons gamma proviennent des régions de la Voie lactée où se concentre le plus grand nombre d’étoiles et de planètes (disque galactique) et contiennent des énergies comprises entre 0,1 et 1 PeV environ.

L’énergie la plus élevée observée chez certains d’entre eux est de près de 1 PeV (1015 eV), un record qui représente un record mondial de photons gamma détectés n’importe où.

L’électronvolt (eV) est une unité d’énergie qui représente le changement d’énergie qu’un électron subit lorsqu’il se déplace d’un point à un autre.

En physique des hautes énergies, des multiples d’eV sont utilisés, comme le mégaélectronvolt (MeV ou 106 eV) ou le gigaélectronvolt (GeV ou 109 eV). Dans les accélérateurs de particules, tels que le Grand collisionneur de hadrons (LHC), jusqu’à 14 téraélectronsvolts ont été atteints (un TeV équivaut à 1012 eV).

Dans l’univers, les accélérateurs d’énergie sont encore plus puissants, mais les rayons gamma détectés maintenant sont de trois ordres de grandeur supérieurs à tout rayon gamma induit par les rayons cosmiques ou à toute particule que les humains ont accélérée dans des laboratoires à la pointe de la technologie. le monde, la Terre, soulignent les chercheurs dans un communiqué.

Ils ajoutent que cette découverte montre qu’il existe de puissants accélérateurs d’énergie dans notre galaxie qui n’ont pas été détectés jusqu’à présent: ils flottent à travers la Voie lactée depuis des millions d’années. Les résultats de cette recherche sont publiés aujourd’hui dans la revue Physical Review Letters.

Origine des rayons gamma

Origine des rayons gammaLes scientifiques pensent que ces rayons gamma sont produits par l’interaction nucléaire entre les rayons cosmiques s’échappant des sources galactiques les plus puissantes et le gaz interstellaire distribué dans toute la galaxie de la Voie lactée.

Les rayons cosmiques sont des particules hautement énergétiques, principalement des protons, qui voyagent dans l’espace. En voyageant à travers le gaz du milieu interstellaire, certains des rayons cosmiques interagissent et émettent des rayons gamma: contrairement aux rayons cosmiques, ils ne subissent pas de déflexions magnétiques et donc leur origine peut être retracée.

L’origine des rayons cosmiques intrigue l’humanité depuis plus d’un siècle, en particulier l’origine des rayons gamma supérieurs à 100 TeV.

Les astronomes ont supposé qu’ils provenaient d’accélérateurs cosmiques appelés PeVatrons, car ils sont capables de cracher des rayons cosmiques avec une énergie allant jusqu’à un pétaélectronvolt (PeV).

Ces PeVatrons possibles incluent les explosions de supernova, les régions de formation d’étoiles et le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, mais en tant que tels, ils n’ont pas été détectés jusqu’à présent.

La nouvelle étude a obtenu la première preuve de leur existence: les rayons cosmiques ont laissé des traces claires de l’origine des rayons gamma brillants dispersés dans toute la galaxie, une découverte longtemps attendue depuis des décennies.

Mort ou vif?

Mort ou vif?Ce que les chercheurs ne savent pas encore, c’est si ces PeVatrons sont actifs ou morts. S’ils étaient morts, les rayons cosmiques détectés maintenant seraient la trace d’un phénomène survenu il y a quelques millions d’années.

Mais si certains des PeVatrons identifiés sont maintenant encore actifs, les astronomes pourraient découvrir quel type d’étoile émet des rayons gamma à ultra haute énergie, comment elle réalise une telle accélération et comment ces rayons se propagent dans l’environnement galactique.

La découverte a été faite dans le cadre de l’expérience Tibet ASγ, un projet de recherche conjoint entre la Chine et le Japon pour observer les rayons cosmiques.

Alors que l’expérience a eu lieu au Tibet, à 4300 mètres d’altitude, les chercheurs prévoient de rechercher des empreintes de PeVatron dans l’hémisphère sud et de confirmer les résultats des rayons gamma à l’aide de détecteurs de neutrinos en Antarctique et au-delà.

La recherche pourrait également s’avérer utile dans la recherche de matière noire car elle ouvre une nouvelle fenêtre d’exploration de l’univers extrême, concluent les chercheurs.

Référence

RéférencePremière détection de rayons gamma diffus sous-PeV à partir du disque galactique: preuve de rayons cosmiques galactiques omniprésents au-delà des énergies PeV. M. Amenomori et coll. (La collaboration Tibet ASγ). Phys. Rev. Lett.

Photo du haut: Des rayons gamma diffusés à très haute énergie (points jaunes) sont répartis sur le disque galactique. Crédits: Heasarc / Lambda / Nasa / Gfsc