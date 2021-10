De qué maneras puede ayudarte la solución de impresión HP+

Desde una familia con varios hijos que van a la escuela y necesiten entregar trabajos continuamente hasta una persona que trabaje desde casa. HP+ se adapta a todo tipo de situaciones o problemáticas gracias a las distintas funciones que ofrece, entre los que se encuentran una suscripción mensual de cartuchos de tinta o tóner y una aplicación para tu teléfono móvil desde la que podrás controlar. La sécurité intégrée de la impresión es un elemento clave, ya que esta ayuda a prevenir posibles ataques de malware ya proteger la información de los usuarios. Siétete totalmente seguro avec HP+.

Las impresoras compatibles avec HP+ son las series HP OfficeJet Pro 8000e y 9000e, las series DeskJet 2700e y 4100e y las series ENVY 6000e y 6400e. A estas les ha unido recientemente la nouvelle serie HP LaserJet M200. Además, para sacar provecho de sus distintas funciones necesitaremos activar una cuenta HP, disponer de conexión a internet y, por último, utilizar única y exclusivamente consommables originales HP en nuestra impresora.

Siempre lista para actuar

Una impresora inteligente HP+ te garantiza la posibilidad de imprimir desde prácticamente cualquier sitio y sea cual sea el momento. Su accesibilidad la convierten en una opción ideal para familias o personas que trabajen desde casa. El teletrabajo se ha extendido ampliamente, por lo que este servicio puede ser vital para el desarrollo de tu jornada laboral. Si tu trabajo requiere del uso constante de impresoras, con HP+ literalmente estará en tu mano decidir cuándo y cómo imprimir. Si eres estudiante y necesitas imprimir unos apuntes para un examen podrás tenerlos listos cuando llegues a casa para no perder ni un segundo de estudio.

Otra de las funcionalidades de esta solución es que détecter et réparer automatiquement los problemas que tengan que ver con la conectividad. Una solución que te garantiza que no pierdas la oportunidad de imprimir el documento que tienes que entregar a tu jefe únicamente porque no se conecta la impresora.

Quedarse sin tinta o tóner ya no suppondrá un problema

Entre las ventajas que ofrece HP+ se trouve encuentra el servicio inteligente HP Instant Ink. Nos encontramos en un momento en el que las ventas online se han disparado hasta cifras altísimas. Esto se debe, por un lado, a las circunstancias provocadas por el coronavirus y, por otro, a las facilidades que otorgan a los consumidores. Con el servicio HP Instant Ink aucune tendrás que preocuparte jamás de quedarte sin tinta o tóner.

Si tus hijos tienen que entregar un trabajo al día siguiente, pero, para sorpresa para ti, se ha acabado la tinta, no hay ningún problema. Gracias a este servicio las preocupaciones por falta de tinta se acabaron para siempre y tus hijos podrán entregar el trabajo a tiempo. Avec HP Instant Ink la impresora detecta cuando los niveles de tinta o tóner son bajos y solicita por si sola los cartuchos de tinta o tóner de repuesto, que te llegarán a casa antes de que te quedes sin tinta o sin tóner. Existent différents types d’avions que varian en fonction de la cantidad de impresiones necesarias, por lo que se ajusta perfectamente a las necesidades de cualquier familia o trabajador.

Si buscas realizar impresiones en casa para entregarlas en clase es posible que te baste con el plan d’impression esporádica, que permis de réaliser unas 15 impresiones por solo 0,99 euros al mes. En cambio, si se precisa permanentemente de realizar impresiones de todo tipo la opción más factible puede variar. Además, el envío y el reciclaje de los cartuchos usados ​​está incluido en estos precios. Es important mencionar que todas las impresoras HP+ incluyen 6 meses of impresión con el servicio HP Instant Ink.

La sostenibilidad es un elemento primordial para HP. Le motif de l’utilisation de l’encre instantanée HP tienen la posibilidad de reciclar los cartuchos de forma cómoda y totalmente gratuita. De esta forma los consumidores que cuenten con esta solución participarán de manera directa en la lucha une faveur del medioambiente. Recuerda además que más del 80 % de los Cartuchos de Tinta Original HP y el 100% de los Cartuchos de Tóner Original HP están compuestos con plástico reciclado.

La productividad al alcance de tu dedo

Avec la solution HP+ tendrás acceso a la renovada aplicación HP intelligent. Esta te permitirá imprimir, escanear y enviar un fax, entre otras cosas, con solo un simple gesto de tu dedo. Por lo que si te encuentras muy atareado en el trabajo o estás realizando una tarea doméstica desde tu smartphone podrás iniciar la impresión de lo que necesites.

Las impresoras inteligentes han llegado para hacer de nuestra vida algo más tranquilo y cómodo. Ya podemos ir olvidándonos de que se acabe la tinta en un momento clave o de tener que levantarnos a imprimir el archivo. Avec HP+ las posibilidades se extienden hasta el infinito. Si eres una persona que trabaja desde casa o un estudiante. Las nuevas impresoras HP+ se adaptan a la situación que más te convenga.