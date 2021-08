De quel service Apple ne pourriez-vous pas vous passer ? Le mien pourrait vous surprendre !

Il suffit d’écouter la façon dont les dirigeants d’Apple parlent et de jeter un œil à son site Web pour savoir que les services sont très importants pour l’entreprise. Apple gagne beaucoup d’argent grâce à ces services et Tim Cook l’a détournée avec succès d’une entreprise dépendante des ventes d’iPhone à une entreprise qui dispose désormais d’une énorme vache à lait pour l’aider à se maintenir. Avec l’iPhone, les services et les appareils portables, Apple a trois énormes entreprises au sein d’une seule entreprise. Mais lequel de ces services est le plus important pour vous ?

Est-ce Apple Music ? Le service de streaming musical propose des millions de chansons à écouter, après tout. La sortie récente de la musique sans perte et de Spatial Audio a également porté les choses à un nouveau niveau. Apple Music est un digne concurrent de Spotify.

Ou est-ce Apple TV+ ? Au prix de seulement 4,99 $ par mois, vous pourriez affirmer que le service de vidéo en streaming d’Apple est l’une des meilleures affaires en matière de technologie – et il ne fait que s’améliorer.

Qu’en est-il d’iCloud Drive ? Autrefois le parent pauvre d’options telles que Dropbox et Google Drive, iCloud Drive est aujourd’hui intégré au cœur même de macOS et iOS et fonctionne si bien que la plupart des gens oublient probablement qu’il est là. Mais c’est le cas, et il fait son travail très bien. C’est peut-être la meilleure solution de synchronisation Mac pour la plupart des gens.

Ensuite, il y a le nouveau venu — Fitness+. Que vous suiviez des exercices de course ou que vous vous rafraîchissiez avec des techniques de pleine conscience, Apple Fitness+ est un excellent moyen pour les gens de rester en forme et de suivre avec un instructeur sans jamais quitter leur domicile.

Il y en a plus aussi. iCloud lui-même propose toutes sortes de mini-services tels que Calendrier, Mail, Photos, etc. Toutes ces petites choses sont en fait de grandes choses – elles sont simplement hébergées sous une grande chose encore plus grande qui s’appelle iCloud. N’importe lequel d’entre eux pourrait être important pour vous – et regroupés, ils sont inestimables.

Moi?

Je ne pourrais pas vivre sans Apple One. Oui, je sais que c’est un ensemble de services plutôt qu’un service unique et oui, je suis conscient que cela pourrait être considéré comme de la triche. Mais c’est mon jeu donc je fais les règles. J’ai aussi une explication.

Je viens de dérouler une liste de services Apple et ce n’était même pas une liste complète non plus. Ils sont tous assez géniaux lorsqu’ils sont utilisés isolément, mais ils commencent vraiment à briller lorsqu’ils sont tous sous un même parapluie, travaillant ensemble. Ce parapluie est Apple One, un abonnement unique qui comprend Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+ et iCloud Storage. Bien sûr, il existe différents niveaux disponibles, mais c’est lorsque vous vous jetez dans l’écosystème et que vous prenez tout que la magie commence vraiment à se produire.

Maintenant oui. C’est sans doute la définition même du verrouillage de plate-forme et il y a probablement des avocats antitrust parmi vous qui affûtent déjà vos fourches. En vérité, vous avez probablement un point. Mais le verrouillage n’est un problème que lorsque vous voulez sortir. Je ne veux pas sortir et tant que les services continueront de fonctionner et de s’améliorer, je n’imagine pas non plus vouloir sortir de sitôt.

