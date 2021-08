De quel type d’ordinateur portable avez-vous vraiment besoin pour travailler à l’université ?

Vous pensez peut-être au type d’ordinateur portable dont vous avez besoin pour vos travaux universitaires alors que vous vous préparez à retourner à l’école en 2021. Ce n’est pas une décision aussi facile qu’on pourrait le penser. Un bon ordinateur portable étudiant a des exigences différentes d’une machine haut de gamme pour un professionnel ou un joueur. Vous pourriez être tenté d’acheter un MacBook Pro au maximum, par exemple, mais compte tenu du prix, ce n’est peut-être pas la solution la plus idéale.

Un ordinateur portable puissant peut être nécessaire pour les travaux universitaires en fonction de votre spécialité. Les étudiants en génie auront besoin d’un processeur et d’un processeur graphique puissants pour gérer leurs projets, tout comme toute personne faisant du montage vidéo ou de la conception 3D. Cependant, un Chromebook avec seulement 4 Go de RAM devrait être plus que suffisant pour tout étudiant dont les plus gros projets consistent en des travaux de session.

Pour vous aider à déterminer le type d’ordinateur portable dont vous avez besoin pour travailler à l’université (et éventuellement pour jouer à côté), nous avons rassemblé quelques conseils pour guider votre recherche. De cette façon, vous pouvez trouver le cahier parfait pour vos besoins spécifiques, d’autant plus que ce qui fonctionne pour un étudiant peut ne pas fonctionner pour un autre. En fait, vous pourriez finir par économiser de l’argent en achetant un ordinateur portable plus approprié pour vos études spécifiques.

La Surface Go de Microsoft devrait être un rêve abordable pour les étudiants en arts libéraux. (Crédit d’image: TechRadar)

Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable puissant pour écrire

Ici, chez TechRadar, nous écrivons beaucoup, vous pouvez donc le croire : vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable absolu pour écrire. Tant que vous avez 8 Go de RAM – même 4 Go si vous êtes à court d’argent – ​​tout devrait bien se passer la plupart du temps. Cela est particulièrement vrai si vous ne travaillez que sur un ou deux projets à la fois, car les onglets individuels de Google Docs ne consommeront pas vraiment trop de ressources système.

Cependant, nous reconnaissons qu’il y a certaines personnes qui aiment avoir 30 onglets de navigateur ouverts tout en écoutant Apple Music (nous sommes certainement coupables). Si c’est un luxe dont vous ne pouvez pas vous passer, l’augmentation jusqu’à 16 Go de RAM vaut le prix d’admission.

Ensuite, parlons de votre processeur. Si vous recherchez un ordinateur portable depuis un certain temps, vous en avez probablement vu beaucoup qui font la publicité d’un processeur Intel Core i7 ou Core i9, probablement associé à un prix à quatre chiffres.

Vous n’en avez pas besoin non plus.

Pour la plupart des gens, un processeur Intel Core i5 sera plus que suffisant pour faire votre travail, surtout si vous obtenez une puce Intel Kaby Lake Refresh ou Whiskey Lake Ultrabook de 8e génération. Vous obtiendrez quatre cœurs et des vitesses d’horloge suffisamment élevées pour exécuter tout ce que vous devez faire.

Exemple : le Microsoft Surface Go est l’un de nos ordinateurs portables préférés pour les étudiants, en particulier ceux qui se spécialisent dans les domaines des arts libéraux. Ce n’est pas exceptionnellement puissant, mais il a encore assez de umph pour terminer vos travaux scolaires généraux. Cela ne fait pas de mal que la tablette Windows soit fondamentalement conçue pour fonctionner parfaitement avec Windows, puisqu’elle a été conçue par Microsoft, mais elle sert toujours de preuve qu’un ordinateur portable moins puissant est plus que suffisant.

Et ne vous sentez pas non plus enfermé dans macOS Catalina ou Windows 10. Les meilleurs Chromebooks sont d’excellents ordinateurs portables pour étudiants, car ils ne contiennent que ce qui est nécessaire. Si tout ce que vous faites pour l’école est dans un navigateur Web, vous n’avez vraiment besoin de rien de plus qu’un Chromebook. De plus, il y en a beaucoup de nos jours qui ont des écrans magnifiques qui sont parfaits pour attraper Netflix pendant votre temps d’arrêt.

Le Microsoft Surface Go, avec un clavier Type Cover pour l'accompagner, devrait être votre compagnon ultime dans les domaines d'études des arts libéraux et peut-être même du design, grâce à son écran tactile et son espace de stockage étonnamment grand pour sa taille.

Le dernier Lenovo Thinkpad X1 Carbon est une centrale électrique. (Crédit d’image: TechRadar)

Aveuglé par la science

Cependant, il existe de nombreux scénarios dans lesquels vous pourriez avoir besoin de plus de puissance. La charge de travail de tout le monde à l’université ne commence pas et ne se termine pas par la rédaction d’un article.

Les charges de travail de calcul lourdes, comme celles que les étudiants en génie et en informatique vont rencontrer, nécessiteront des calculs plus lourds. Pour ces étudiants, choisir un ordinateur portable avec un processeur puissant et même un processeur graphique puissant est un must. Bien que cela signifie que les étudiants en génie ont une excuse pour utiliser l’un des derniers ordinateurs portables de jeu, mais il existe de nombreux ordinateurs portables conçus avec des charges de travail lourdes en calcul.

Les ordinateurs portables comme la station de travail mobile Lenovo ThinkPad P73 sont équipés de cartes graphiques Nvidia Quadro et de processeurs Intel Xeon pour mieux faciliter les charges de travail de calcul lourdes. Ils sont assez chers et ne sont pas les appareils les plus attrayants, mais un poste de travail mobile pourrait être parfait pour les étudiants en génie.

Il en va de même pour tous les étudiants qui ont également besoin de se faire les dents sur des charges de travail créatives. Si vous faites beaucoup de montage vidéo ou de travail 3D, un Ultrabook fin et léger ne fera tout simplement pas l’affaire. Vous aurez également besoin d’un périphérique de classe poste de travail dans cette situation.

Cependant, nous comprenons que les étudiants n’ont pas l’argent pour acheter un appareil de niveau professionnel, donc quelque chose comme le Dell XPS 15 ou un MacBook Pro 15 pouces devrait également être en mesure de faire le travail.

Le MacBook Pro 15 pouces pour 2019, viennent les processeurs Intel Core de 9e génération et les GPU AMD Radeon Pro pour gérer des charges de travail intenses pour toutes sortes de domaines d'étude. De plus, l'écran Retina est vraiment agréable à regarder et vous pouvez sécuriser votre appareil avec Touch ID.

Le tout nouveau Razer Blade est une bête de jeu élégante. (Crédit d’image: TechRadar)

Amusez-vous quand même

Le collège ne consiste pas seulement à faire le travail scolaire, cependant, nous le savons. Si tout ce que vous faisiez était de baisser la tête et de faire le travail, vous vous épuiseriez assez rapidement, et personne ne devrait avoir à subir cela. Donc, vous devriez également prendre en considération le divertissement.

Si vous avez besoin de vous asseoir et de regarder Netflix pour donner une pause à votre cerveau, il n’y a absolument aucune honte à cela. Heureusement, de nos jours, la plupart des ordinateurs portables sont capables d’alimenter Netflix, l’astuce sera donc d’en trouver un avec un écran conforme à vos normes. Si vous êtes un snob de résolution comme nous, il existe de nombreux ordinateurs portables avec écrans 4K pour que vous puissiez regarder vos émissions préférées dans toute leur splendeur. Même si l’ordinateur portable que vous prenez n’a pas d’écran 4K intégré, pratiquement tous les ordinateurs portables du marché vous permettront de vous connecter à la télévision de votre dortoir et de prendre en charge 4K via HDMI ou USB-C.

Mais qu’en est-il du jeu ? Si le jeu sur PC est plus votre vitesse, une chose que vous devez réaliser dès le départ est que prendre un ordinateur portable avec une Nvidia GeForce RTX 2080 va être très coûteux. Cependant, si vous souhaitez simplement jouer à Overwatch en 1080p entre les cours, vous pouvez choisir un ordinateur portable avec une GTX 1660 Ti ou une GTX 1650, et ce sera largement suffisant. Si vous avez de l’argent à dépenser, nous ne vous jugerons pas pour avoir choisi les meilleurs ordinateurs portables de jeu, vous pouvez donc jouer à des jeux PC comme Cyberpunk 2077 avec le lancer de rayons activé.

Vous n’avez pas besoin d’acheter l’ordinateur portable le plus puissant pour faire vos devoirs, mais il n’y a aucune honte à admettre que vous voulez l’ordinateur portable le plus puissant. La vie, c’est plus que les devoirs, alors amusez-vous.

Le Lame Razer 15 aura à la fois l'air attrayant et sérieux dans la bibliothèque du campus et sera prêt à gronder quand il sera temps de se jeter à Fortnite. Vous pouvez remercier l'écran 144 Hz, le GPU RTX 2060 et le processeur Intel Core i7 de 9e génération pour cela.

Vous cherchez à économiser de l’argent? Essayez un Chromebook. (Crédit d’image: TechRadar)

Alors, que dois-je acheter ?

S’il y a une chose que vous retenez de cela, c’est que vous devriez considérer ce dont vous avez réellement besoin avant de sauter dans le train de battage publicitaire pour ce nouveau MacBook que tout le monde possède. Vous pouvez économiser une tonne d’argent en achetant simplement ce dont vous avez réellement besoin.

Cela étant dit, si vous voulez faire des choses informatiques plus lourdes pour le plaisir, il n’y a pas de honte à choisir un ordinateur plus costaud. Sachez simplement qu’opter pour plus de puissance entraînera souvent un prix gonflé.

En fin de compte, il y a beaucoup de désinformation sur ce dont vous avez besoin pour faire votre travail. Si votre budget n’est que de quelques centaines d’euros, il existe de nombreuses options pour vous. Gardez à l’esprit que les meilleurs Chromebooks existent toujours en 2019 et pourraient être le choix parfait pour vos besoins scolaires, surtout si vous avez juste besoin de faire du traitement de texte dans Google Docs.