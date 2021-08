De quelle couleur Nest Doorbell dois-je acheter ?

La nouvelle Nest Doorbell offre des fonctionnalités intéressantes, incitant potentiellement les gens à passer de la génération précédente de Nest Hello. Il offre des zones de détection et de mouvement de l’IA qui peuvent distinguer les personnes, les colis, les animaux et les véhicules. Avec l’ajout d’un abonnement Nest Aware, il peut même vous avertir lorsqu’il reconnaît des visages familiers, comme le promeneur de chien ou le voisin. Il est alimenté par batterie pour une installation facile et fonctionne avec d’autres produits compatibles pour la maison intelligente. La Nest Doorbell est une sonnette vidéo assez élégante, fine et élégante, disponible en quatre couleurs : Snow, Linen, Ivy, Ash. Une fois que vous avez décidé que c’est pour vous, comment choisissez-vous la couleur à obtenir ? C’est un choix difficile car ils sont tous assez alléchants.

S’adapte parfaitement à : Nest Doorbell – Frêne



Choix du personnel

La finition frêne de la sonnette Nest est un mélange parfait de style et d’élégance et un design discret. Ainsi, peu importe la finition de l’extérieur de votre maison, elle ne ressortira pas comme un pouce endolori. Et c’est exactement ce que certaines personnes désirent. Bien que vous souhaitiez que ceux qui s’approchent de la porte s’émerveillent de la beauté de l’appareil, vous souhaitez également qu’il se fonde dans votre maison tout en enregistrant tout ce qui se passe autour de la porte d’entrée.

Blanc éclatant : Nest Doorbell – Neige



Pour le look le plus classique, la Nest Doorbell in Snow fait parfaitement l’affaire. La plupart des caméras de sécurité et des sonnettes vidéo sont blanches ou noires, et si vous voulez vous en tenir à l’habituel, c’est une option sûre à considérer. Cependant, gardez à l’esprit qu’il pourrait devenir plus sale que d’autres, surtout avec des doigts d’enfant collants ! Mais vous pouvez simplement essuyer l’extérieur résistant aux intempéries au besoin de toute façon.

Touche de style : Nest Doorbell — Linge de maison



Optez pour la sonnette Nest Doorbell en finition lin si vous êtes du genre à ajouter une touche subtile de style à chaque fois que vous en avez l’occasion. Malheureusement, il ressemble à un ton doré, ce qui le rend plus cher qu’il ne l’est vraiment. En revanche, il s’intégrera parfaitement si vous avez de la peinture de couleur crème dans le couloir d’un appartement par exemple, ou à l’extérieur de votre maison ou de votre porte. Et ça s’éloigne un peu de la norme.

Passez au vert : Nest Doorbell – Ivy



De la famille des verts et des cyans, la couleur du lierre est une teinte intéressante qui se démarquera sur le côté de votre porte. Mais ce n’est pas non plus dans votre visage. C’est subtil et un peu plus sombre que les autres, donc si vous voulez le plus proche possible du noir, c’est tout. Il a un air de classe et de sophistication à ce sujet. Bien sûr, si vous faites partie de ces personnes obsédées par la couleur verte, c’est une évidence d’opter pour celle-ci.

180 $ chez Best Buy 180 $ chez Bed, Bath & Beyond

Choisissez la couleur de Nest Doorbell qui convient à votre maison

Les quatre couleurs de la nouvelle Nest Doorbell sont assez élégantes et donnent à l’appareil mince l’apparence d’un matériel coûteux alors qu’il est en fait assez abordable. Mais j’aime le fait que la finition Ash offre la combinaison parfaite pour se fondre tout en se faisant remarquer.

Cela dit, certaines personnes préfèrent utiliser les bases, et dans ce cas, le blanc fonctionnera bien. Surtout si vous avez une porte blanche, cela donnera l’impression que la sonnette fonctionne en parfaite synchronisation avec l’entrée de votre maison.

Pour ceux qui aiment être plus audacieux, la finition Lin est plus légère et plus subtile, attirant ceux qui préfèrent des teintes plus apaisantes. Pendant ce temps, Ivy est une bonne option si vous souhaitez avoir du noir et que vous voulez ce qui s’en rapproche le plus.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre, mais jetez un œil à la couleur de votre porte et à l’extérieur de votre maison ou de votre appartement. Ensuite, prenez votre téléphone avec une image de la sonnette de chaque couleur et maintenez-le là où il irait. Cela vous aidera à visualiser à quoi ressemblerait chacun et, avec vos propres préférences, vous aidera à prendre la bonne décision.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.