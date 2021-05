De quelle maladie l’actrice Fernanda Castillo est-elle atteinte?

L’actrice de . Fernanda Castillo avec de nouveaux problèmes de santé

En janvier dernier, l’actrice Fernanda Castillo a vécu l’un des moments les plus difficiles de toute sa vie, après avoir souffert de graves complications dans sa santé, trois semaines après avoir donné naissance à son fils Liam.

Et bien qu’en février, il ait réussi à se remettre et à quitter l’hôpital, où il était littéralement entre la vie et la mort, la star du Seigneur des Cieux vient de révéler qu’il était de nouveau en mauvaise santé, et il ne pouvait pas cacher sa colère et son impuissance. .

«Mes derniers jours, j’ai passé avec un problème de santé qui m’a fait me sentir impuissant et en colère et je me suis demandé à plusieurs reprises, pourquoi moi? Peut-être que la réponse est: pourquoi pas? », A commenté l’actrice mexicaine sur son compte Instagram, où elle a partagé une photo au visage perplexe, mais sans expliquer exactement les problèmes de santé auxquels elle est confrontée actuellement.

«Il y a des jours difficiles… Des jours de peur, de douleur physique et émotionnelle, de fatigue, de tristesse et de frustration. Des jours de ceux que nous avons tous. Comment sortez-vous de ces jours où tout donne l’impression que la vie fait rage sur vous? Je demande parce que je ne sais pas », a ajouté Fernanda.

Bien que ses aveux au sujet de sa santé aient déclenché une alarme parmi ses adeptes, la mère nouvellement convertie a averti que la raison de son commentaire n’était de ne pas inquiéter personne, et a précisé qu’elle n’était pas infectée par le coronavirus ou que ses nouveaux maux étaient liés aux problèmes que vous rencontrez. souffert après avoir eu votre bébé.

«Je n’écris pas ceci pour créer de l’inquiétude (ce n’est pas un covid, ou quoi que ce soit à voir avec mon post-partum) ou pour recevoir des encouragements (bien que j’apprécie toujours vos bons voeux et vos messages). Je le mets ici, car parfois il semble que de ce côté-là tout est parfait et c’est tout sauf ça. Il y a aussi des jours comme ceux-ci ici, des jours difficiles dont vous espérez finir bientôt, comme ceux que vous avez parfois aussi », a ajouté la star de la série Netflix Monarca.

Après son message, les commentaires de ses followers n’ont pas attendu et des centaines d’internautes ont exprimé leurs bons vœux et leur affection.

«Que tout s’améliore bientôt mon cher FER !! Pensez à ce qui va se passer .. VOUS allez être mieux “,” .. soyez certain .. Croyez .. faites confiance .. et espérez que cela se produira chère “,” J’espère que tout s’améliorera bientôt, Fernanda! ” et “Parfois, il nous est difficile de le comprendre, mais en même temps, vous appréciez ces tests que la vie nous donne pour nous rendre plus forts, plus empathiques et plus conscients du monde qui nous entoure”, étaient quelques-unes des phrases partagées par leurs fans sur Instagram.

Il y a 4 jours, l’actrice a également partagé une tendre photo avec son bébé dans ses bras, qu’elle accompagnait de la phrase: “A cette même heure (19h50) il y a 5 mois tu es entré dans notre vie Liam, et tu nous a fait énormément heureux!”

Nous voulons également vous interroger sur ce merveilleux mélange qui rend votre beauté spéciale …

Ma mère vient d’une famille totalement mexicaine. Mon père a un mélange de chinois et de mexicain, un mélange très intéressant. Le nom de famille de mon père est Meza Chao, un nom de famille totalement chinois. Mes traits sont très nôtres, très latinos, mais je suis aussi fier de mon origine asiatique – surtout à une époque où il est si important de célébrer la diversité.