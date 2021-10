De quelle maladie souffre Alejandra Espinoza ?

. Quelle est la maladie dont souffre Alejandra Espinoza qui l’a envoyée à l’hôpital ?

La semaine dernière, Alejandra Espinoza a eu une terrible frayeur, après avoir présenté des symptômes graves qui l’ont obligée à fuir des urgences à l’hôpital, où elle a été admise sous un prétendu tableau clinique d’accident vasculaire cérébral, qui l’a gardée plusieurs jours sous surveillance médicale stricte et analyse.

Por fortuna, los examenes cerebrales a los que la ex Nuestra Belleza Latina fue sometida, revelaron que su cerebro está en perfectas condiciones y que lo que sufrió no fue un accidente cerebrovascular, pero sí se detectó que tiene una enfermedad incómoda que padecen millones de personas Dans le monde entier.

Et c’est précisément le Dr George González, neurologue à l’hôpital Mont Sinaï de Miami, qui dans une interview à l’émission Despierta América a expliqué que l’ancienne reine mexicaine souffre d’une migraine sévère, et a présenté un épisode de migraine profonde, où le les symptômes ont d’abord été confondus avec ceux d’un accident vasculaire cérébral.

Le neurologue d’Alejandra Espinoza révèle le diagnostic final et comment se porte le présentateur du NBLE Dans une conversation avec le Dr Juan Rivera, le neurologue George González a expliqué en détail quel était le diagnostic final qui a été atteint après avoir mené les études nécessaires sur Alejandra Espinoza. Quelles sont les causes de la condition détectée ? Ce sont les symptômes et le pronostic qu’il a donné sur la santé du… 2021-10-13T15:22:05Z

« Alejandra avait ce qu’ils appellent une migraine complexe ou compliquée, qui est une variante de la migraine typique. Plusieurs fois, cette migraine présente parfois des symptômes qui inquiètent l’impact cérébral et peuvent inclure une perte de la vue, un engourdissement d’un bras, un changement de vision, une confusion, des problèmes d’élocution », a déclaré le Dr González en parlant de l’image de la journaliste.

Dans son explication de l’état de santé d’Alejandra Espinoza, le neurologue a ajouté que ce type de migraine peut avoir des signes inquiétants, qui sont ceux qui ont poussé la star d’Univision à courir aux urgences et à être hospitalisée.

« La migraine est une décharge électrique de certaines cellules du cerveau qui commence souvent dans la zone derrière notre vision, et les patients qui souffrent de migraine savent que leur vision peut être trouble et ils voient de petites lumières dans leurs yeux », a déclaré le médecin. « Cette décharge électrique favorise alors l’apparition de symptômes, notamment de douleur, mais ces décharges peuvent également activer d’autres zones du cerveau, produisant des symptômes moteurs et sensoriels, où l’on peut perdre la sensation et se sentir faible au visage, car une fois cette décharge calmée, les symptômes diminuent. Il y a des patients qui ont des maux de tête ».

Et sur ce qui aurait été le déclencheur qui a conduit à la complication et aux symptômes graves de la migraine d’Alejandra Espinoza, l’expert médical a précisé que bien que la cause précise soit inconnue, le stress peut souvent être un facteur important.

« L’un des principaux facteurs qui causent la migraine chez les patients qui souffrent fréquemment de stress dans leur vie quotidienne, peut conduire à l’activation des cellules cérébrales qui se déchargent et produisent la migraine elle-même. Mais ce n’est pas seulement dû au stress », a déclaré González, avertissant que les migraines proviennent parfois de personnes qui n’ont pas de stress dans leur vie. « Il y a des patients à qui ça donne, qui n’ont pas de stress, mais le stress est un facteur de risque pour ceux qui sont prédisposés à avoir la migraine. »