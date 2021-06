De quelle marque de smartphone êtes-vous le plus satisfait en ce moment ?

Chaque marque de téléphone a ses propres atouts. Par exemple, Samsung est excellent pour les mises à jour, Xiaomi fait très bien les appareils d’un bon rapport qualité-prix, OnePlus est passé de la fabrication de produits phares à des produits phares, Oppo et Vivo sont au sommet du jeu de l’innovation, et ainsi de suite.

D’un autre côté, tous les fabricants de smartphones ne sont pas parfaits. Beaucoup d’entre eux ont également des points faibles qui pourraient ne pas les rendre aussi attrayants que les autres. Par exemple, certains pourraient trouver les téléphones Nokia sous-spécifiés et chers. Apple a été critiqué pour son approche du jardin clos des iPhones. Samsung n’a pas non plus réussi à assurer la parité des performances entre ses produits phares Exynos et Snapdragon.

En gardant à l’esprit tous les points positifs et problèmes actuels des marques de smartphones, ainsi que leurs dernières politiques et produits, votez dans notre sondage et dites-nous de quelle marque de smartphones êtes-vous le plus satisfait en ce moment ?