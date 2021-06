De quelle partie du premier épisode vous souvenez-vous? 10z viral

Ok mais qui a dit la première ligne de la série?

Cela fait 27 ans que le tout premier épisode de Friends a été diffusé pour la première fois et nos vies n’ont plus jamais été les mêmes depuis, mais de combien vous souvenez-vous du pilote emblématique ? Il est temps de le découvrir avec notre quiz.

Depuis la sortie des retrouvailles la semaine dernière, tout le monde n’a fait que revoir la série, et si vous avez commencé depuis le début, l’épisode pilote devrait être frais dans votre mémoire.

L’épisode pilote dure un peu plus de 20 minutes et pourtant, il y a tellement de choses – Rachel quitte son mariage, Ross est tout déprimé et Monica va à un rendez-vous avec ce gars dont elle tape la montre. Les amis ont déjà des personnalités aussi développées et cela nous présente également les décors que nous verrons pour presque chaque épisode des 10 prochaines saisons.

Mais dans quelle mesure connaissez-vous vraiment le pilote Friends? Testez les connaissances de vos amis en répondant à 13 questions sur le premier épisode très important.

Répondez à ce quiz pilote Friends pour prouver que vous êtes un vrai fan :

