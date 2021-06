De quelle star de la théorie du Big Bang Kaley Cuoco est-elle la plus proche ? Elle explique

Malgré la fin de la série il y a quelques années, le casting de The Big Bang Theory est toujours apparu dans la vie des uns et des autres ici et là, et ces interactions alimentent la soif des fans de Big Bang Theory pour en savoir plus sur les stars bien-aimées. Pour Kaley Cuoco, c’est presque comme si la sitcom à succès ne s’était jamais terminée, et il y a un ancien coéquipier avec lequel la star de l’agent de bord interagit le plus. Maintenant, Cuoco a révélé l’ancienne co-star de Big Bang Theory avec qui elle est restée la plus proche depuis la fin de la série.