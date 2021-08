De quelles fonctionnalités matérielles avez-vous réellement besoin sur un tracker de fitness ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le fluage des fonctionnalités est un problème courant dans l’industrie technologique. Les entreprises veulent offrir plus de puces que leurs rivaux, et dans de nombreux cas, cela se traduit en fait par des produits de qualité supérieure. Mais cela maintient également les prix artificiellement élevés et rend parfois les appareils inutilement compliqués – considérez le grand nombre d’options une fois entassées dans les téléphones Samsung phares. Plus quelque chose est compliqué, plus il risque de se casser, d’être plus difficile à utiliser ou de coûter une fortune.

C’est de plus en plus vrai avec les trackers de fitness, au point que les nouveaux arrivants peuvent n’avoir aucune idée de ce que font réellement les technologies, et encore moins de celles dont ils ont besoin. Avant de magasiner, il est sage de se munir d’une liste de fonctionnalités matérielles obligatoires par rapport à celles qui sont simplement agréables à avoir.

Fonctionnalités indispensables pour tout tracker de fitness

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’élément le plus critique est un capteur de fréquence cardiaque (FC). Les capteurs de mouvement transmettent un sentiment général de forme physique, mais ont tendance à être orientés vers les entraînements cardio comme la course et la marche, ne fournissant que l’estimation la plus approximative possible des calories brûlées. La comparaison des fréquences cardiaques au repos et actives peut aider les gens à comprendre leur niveau général de forme physique et leur santé cardiaque. Sur des appareils comme l’Apple Watch, HR peut même fournir des signes avant-coureurs de fibrillation auriculaire, c’est-à-dire un rythme cardiaque irrégulier.

Une précision maximale au niveau du consommateur pour la fréquence cardiaque peut être trouvée via un brassard optique ou une ceinture pectorale basée sur l’ECG. Cependant, vous pouvez facilement les ignorer si vous souhaitez des fonctions de smartwatch. En fait, il existe des options au poignet très fiables de fabricants comme Apple, Garmin, Polar, Suunto et autres.

Le prochain sur la liste des priorités est une conception robuste ou durable. Au minimum, un appareil doit être étanche IPX4, ce qui signifie qu’il peut résister à la sueur et à la pluie légère. De manière plus réaliste, vous devriez exiger au moins un indice de protection IP68 pour vous protéger de la poussière, de l’immersion ou de la douche. Vous voudrez une note de 5ATM (ou plus) si vous avez l’intention de porter un tracker pendant la natation, que vous pouvez trouver sur la plupart des appareils portables de fitness de nos jours. Bien que de nombreux appareils portables aient des indices de résistance à l’eau, cela n’a pas toujours été le cas. Gardez cela à l’esprit si vous achetez un modèle plus ancien.

La durée de vie de la batterie doit être considérée en fonction des besoins personnels. Pour les montres intelligentes à usage général, 24 heures sont typiques et suffisantes – vous n’aurez qu’à recharger tous les jours. Si vous voulez essayer le suivi du sommeil, il est préférable de trouver quelque chose avec au moins 48 heures, de préférence plus près de cinq jours. Si vous participez fréquemment à des marathons ou à des voyages de camping d’une semaine, il est temps de commencer à regarder des marques comme Garmin ou Coros, qui proposent des appareils avec des semaines de puissance. Quelques montres Garmin incluent même une recharge solaire, qui ne permet pas une durée de vie infinie mais peut l’allonger.

Essentiels pour certaines personnes

De nos jours, le suivi de la localisation GPS est presque non négociable pour les utilisateurs qui souhaitent courir, faire de la randonnée ou du vélo. En fonction de votre territoire, vous souhaiterez peut-être également prendre en charge les réseaux satellites Galileo (européen) et GLONASS (russe). Notez que si vous prévoyez de naviguer sans téléphone, vous aurez besoin d’un tracker avec des cartes hors ligne, ce qui peut signifier des appareils plus chers de marques comme Garmin et Suunto.

Le cellulaire peut être pratique, mais c’est moins important que vous ne le pensez. Si vous sortez avec votre tracker, il y a de fortes chances que vous ayez aussi votre téléphone. Si vous ne le faites pas, vous êtes probablement en train de courir ou de faire un tour, et la mise en cache hors ligne de la musique, des podcasts et/ou des données d’entraînement peut suffire. Le cellulaire est particulièrement utile aux personnes qui ne peuvent pas apporter leur téléphone mais qui ont besoin de rester en contact permanent ou d’être liées aux données de navigation en direct. Si la communication est vitale, vous aurez également besoin d’une assistance pour les notifications par téléphone et éventuellement de la possibilité de répondre directement aux messages.

Un oxymètre de pouls (aka un SpO2 ou un capteur d’oxygène dans le sang) n’est normalement qu’un avantage, malgré le battage médiatique récent pour cela dans l’industrie. La technologie mesure la saturation en oxygène dans le sang, ce qui peut être utile aux athlètes pour évaluer leurs performances grâce à une statistique connue sous le nom de VO2 max. Quelques entreprises, à savoir Fitbit et Withings, se tournent vers la détection de l’apnée du sommeil. Sinon, un oxymètre n’est bon que pour des problèmes médicaux spécifiques – si la saturation tombe régulièrement en dessous de 90 %, il est temps de consulter un médecin.

Une boussole, un altimètre et/ou un baromètre sont tous plus largement équipés et doivent généralement être recherchés pour des données d’altitude et de mouvement précises. Ils sont particulièrement utiles lorsque vous faites de la randonnée dans la nature et que vous devez savoir dans quelle direction vous diriger avant qu’une tempête n’arrive. Cependant, ils peuvent être abandonnés si vous pratiquez des activités stationnaires comme l’haltérophilie ou le yoga.

Pur luxe

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’ECG (électrocardiographie) est quelque chose de très populaire sur quelques trackers de poignet récents. Les sangles thoraciques utilisent l’ECG pour mesurer l’activité générale de la fréquence cardiaque. Pourtant, dans la pratique, les implémentations au poignet ne sont utiles que pour détecter une variabilité extrême de la fréquence cardiaque et/ou une fibrillation auriculaire (AFib), vous obligeant à rester assis pendant plusieurs secondes avec votre doigt sur un nœud. Ne vous inquiétez pas de l’ECG sur votre poignet, sauf si vous soupçonnez des problèmes cardiaques.

Quelques trackers proposent un coaching d’entraînement sur appareil, ce qui est une idée admirable mais pas pour tout le monde. Tout d’abord, tout tracker capable de coaching – nécessitant un affichage, une puissance de processeur et un stockage adéquats – aura toujours des capacités d’animation limitées et une petite taille d’écran. Si vous débutez, il est préférable de travailler avec un entraîneur en personne pour établir la forme ou combiner un plan d’entraînement structuré avec des didacticiels vidéo. Les vétérans sauront déjà ce qu’ils font et auront des objectifs plus ambitieux – vous ne verrez pas Fitbit enseigner aux gens comment squatter 400 livres. Le coaching intégré fonctionne mieux à mi-chemin, où les gens ont appris les concepts de base mais ont besoin d’un coup de pouce pour en tirer le meilleur parti. Une exception à cela est tout programme de style Couch to 5K/10K/Marathon. La forme de course n’est pas si compliquée au niveau amateur, donc le progrès est plus une question de rythme et de conditionnement.

Quelques trackers proposent un coaching d’entraînement natif, ce qui est une idée admirable mais pas pour tout le monde.

Le suivi du sommeil a trois exigences matérielles : des capteurs de mouvement, des capteurs de fréquence cardiaque et (comme indiqué précédemment) une autonomie de batterie suffisante pour durer la nuit. Cela relève de la catégorie «luxe» car les seules personnes qui en ont besoin sont celles qui essaient de diagnostiquer l’agitation. Même pour la personne moyenne, porter un tracker au lit peut offrir une expérience de réveil supérieure. Certains appareils peuvent être réglés pour vous réveiller dans une phase de sommeil léger, et même s’ils ne le peuvent pas, un poignet vibrant vous sortira certainement du lit plus rapidement sans déranger personne. Garmin propose une métrique logicielle connexe appelée Body Battery, qui combine les données de FC, de stress et d’activité pour évaluer les réserves d’énergie.

Un micro pour assistants vocaux n’a de sens que si le reste de votre technologie est connecté à la même plate-forme. Un utilisateur d’Alexa ou de Google Assistant, par exemple, pourrait allumer les lumières, la musique et le ventilateur dans sa salle de gym à domicile avec une seule commande. Si tout ce que vous faites est d’arrêter et de démarrer des entraînements, cela ne vaut pas la peine de dépenser une prime sur la technologie vocale en soi.

Derniers conseils d’achat

Adam Sinicki / Autorité Android

Les caractéristiques matérielles à elles seules ne devraient pas décider de ce que vous achetez. Une fois vos exigences établies, les prochaines étapes consistent à prendre en compte les avis, la réputation de la marque et la qualité des applications téléphoniques associées. Il existe de nombreux trackers de fitness génériques bon marché sur Amazon, mais un modèle plus cher d’une marque populaire sera rentable en termes de durabilité et de prise en charge des applications. Les utilisateurs d’Android, par exemple, devraient insister pour que quelque chose soit connecté à Google Fit.

En effet, l’expérience de l’application est essentielle – les données n’ont pas de sens en tant que fouillis de statistiques déroutant. Une application de qualité évalue votre forme physique en termes pratiques, explique ce que signifient les différents chiffres et vous met au défi de faire mieux. Les meilleures applications vous guident dans un voyage à long terme, offrant des conseils et des plans d’entraînement dont vous finirez par être diplômé. Nous vous suggérons de tester les applications pour tous les appareils que vous envisagez ou au moins de consulter leurs critiques et captures d’écran.

Bien que les noms de marque puissent coûter plus cher, voir à travers le glissement des fonctionnalités peut toujours vous faire économiser de l'argent. Il peut, par exemple, être tentant d'acheter le tracker le plus puissant dans votre budget, mais même les pros savent que certains accessoires sont excessifs.