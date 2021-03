De quels permis les travailleurs disposent-ils pour voter?

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a dissous mercredi l’Assemblée régionale pour faire avancer les élections, arguant qu’elle ne peut pas assumer le risque que Ciudadanos et le PSOE présentent une motion de censure comme celle de Murcie. De plus, Ayuso a confirmé que l’annonce des élections aura lieu le mardi 4 mai, jour ouvrable. Ce dimanche, le TSJM a approuvé l’appel aux élections, après avoir rejeté l’appel soulevé par les avocats de l’Assemblée.

Voter un jour ouvrable c’est rare mais pas inconnu en Espagne, puisque plusieurs élections démocratiques ont eu lieu au cours de la semaine et non un dimanche. Par exemple, celles de 1977 ont eu lieu un mercredi et celles de 1979 et 1982 ont eu lieu un jeudi. En fait, la décision de l’appeler un jour de semaine et non un dimanche comme cela est généralement déjà traditionnel est possible car aucune loi n’exige que cela ne se produise pas.

Dans le cas de Madrid, pour le moment, il est confirmé que c’est le mardi 4 mai. La campagne électorale, d’une durée de quinze jours, débutera à 00h00 le dimanche 18 avril 2021 et Il se terminera à 00h00 le 3 mai.

De quelle autorisation les travailleurs ont-ils pour voter?

Des doutes surgissent car le mardi, il est plus difficile de voter normalement car c’est un jour de semaine. De quelle autorisation les travailleurs ont-ils pour voter? Fondamentalement, ce sont les mêmes que ceux qui sont déjà collectés et donc cela ne change pas car c’est un jour ouvrable.

L’arrêté royal 605/1999, du 16 avril, sur la réglementation complémentaire des processus électoraux, stipule que l’administration d’État ou les communautés autonomes et les administrations publiques doivent prendre les mesures nécessaires pour que ceux qui travaillent le jour du scrutin puissent «ont un horaire de travail pouvant aller jusqu’à quatre heures» pour exercer leur droit de vote. De plus, ces heures doivent être payées.

Les règlements font une distinction entre les emplois à temps partiel et les emplois à temps plein. Gens avec une journée de travail réduite aurait un congé proportionnel et donc moins que ces 4 heures qu’auraient ceux qui travaillent à temps plein.

Dans la résolution du 27 novembre 2015, la Communauté de Madrid, comme le reste des régions, a son propre règles relatives aux permis de travail le jour du scrutin. Voici les dispositions que la communauté recueille pour que le droit de vote soit exercé:

a) Les travailleurs dont les heures de travail ne coïncident pas avec l’ouverture des bureaux de vote ou le font pendant une période de moins de deux heures: ils n’auront pas droit à un congé payé.

b) Les travailleurs dont les heures de travail coïncident en deux heures ou plus et en moins de quatre avec les heures d’ouverture des bureaux de vote: ils bénéficieront d’un congé payé de deux heures.

c) Les travailleurs dont les heures de travail coïncident en quatre heures ou plus et en moins de six heures avec les heures d’ouverture des bureaux de vote: ils bénéficieront d’un congé payé trois heures .

. d) Les travailleurs dont les heures de travail coïncident en six heures ou plus avec les heures d’ouverture des bureaux de vote: ils bénéficieront d’un congé payé de quatre heures.

Quant aux travailleurs qui doivent exercent leurs fonctions loin de leur résidence habituelle ou qui ont d’autres difficultés à voter le jour du scrutin, ils ont les mêmes droits que dans les cas précédents, mais dans ce cas de voter par correspondance.

Dans cette situation, vous pouvez bénéficier d’un permis et vous pouvez demander la certification d’accréditation de votre inscription au recensement, ce qui est prévu à l’article 72 de la loi organique 5/1985. La durée de celui-ci sera calculée sur la base des critères susmentionnés.

Et si vous deviez être au bureau de vote?

Cette résolution, conformément aux articles 13.3 et 4 du décret royal 605/1999, du 16 avril, dicte que le président ou les membres des bureaux de vote ainsi que les commissaires aux comptes et les mandataires ont droit à un congé payé pour toute la journée de travail correspondant au jour du vote, si cela fonctionne pour eux.

De plus, c’est aussi leur responsabilité une réduction de cinq heures de leur journée de travail le lendemain des élections. Dans le cas de Madrid, ce serait le 5 mai. Cependant, les mandataires n’auront droit qu’au jour correspondant au jour du vote.

Ceux qui doivent être à table, si la veille ils travaillaient la nuit, l’entreprise, à la demande des personnes touchées ou affectées, devrait modifier le quart de travail pour pouvoir se reposer la nuit précédant le jour des élections.

Un reçu est-il requis?

La résolution de la Communauté de Madrid indique également que c’est l’entreprise qui décidera de l’heure de la journée dans lequel les travailleurs auront la permission d’aller voter et qu’ils pourront également demander aux travailleurs un reçu, un modèle officiel que le président du bureau de vote devra signer.