De quels risques et opportunités potentiels les investisseurs doivent-ils être conscients en 2022 ? Trouver

L’économie indienne a connu des turbulences depuis que la pandémie a frappé en 2020, de nombreuses entreprises connaissant un ralentissement immédiatement après. Les experts disent que l’une des conséquences de ces temps difficiles et de ces changements continus est l’émergence de risques dont les investisseurs doivent être conscients.

Hersh Shah, PDG de l’Institute of Risk Management, India Affiliate, a déclaré: «En 2021, cependant, de nombreuses industries se sont également consolidées et ont connu une croissance exponentielle, tandis que 2022 devrait être l’année où le paysage économique devrait se stabiliser en raison des disparités induites par la pandémie. sont résolus.

La prise en compte de ces risques est essentielle pour rester vigilant et se préparer à des actions correctives opportunes pour protéger son portefeuille d’investissement.

Risques liés à l’intelligence artificielle

L’IA est devenue une technologie révolutionnaire dans différents secteurs. Cependant, l’IA présente ses propres risques, notamment les violations de la vie privée, les pertes d’emplois dues à l’automatisation et les inégalités socio-économiques qui en résultent. De plus, il existe également un risque de biais algorithmique causé par des données erronées.

« L’atténuation des risques peut nécessiter de nouvelles stratégies de réglementation et une collaboration accrue entre l’IA et l’homme pour détecter les cas de biais. Les investisseurs doivent donc étudier attentivement les différentes organisations pour analyser dans quelle mesure elles luttent contre de tels risques ; cela les aidera à choisir les bonnes entreprises dans lesquelles investir », explique shah.

Fausses nouvelles et risques de réputation

Au milieu des préoccupations croissantes concernant les médias sociaux facilitant les fausses nouvelles, les experts du secteur affirment qu’aucune organisation ne peut se permettre d’ignorer les dommages potentiels causés par les rumeurs et la désinformation. Les conséquences incluent des coûts monétaires importants pour l’économie mondiale, une estimation plaçant les dommages causés par les poursuites trompeuses à 78 milliards de dollars chaque année, auxquels s’ajoutent 39 milliards de dollars de pertes boursières.

Shah déclare : « Il est impératif que les entreprises renforcent la confiance et la loyauté des clients en encourageant une culture organisationnelle basée sur l’éthique, l’intégrité et une stricte conformité. En conséquence, les investisseurs doivent tenir compte de la façon dont les entreprises prospères y parviennent lorsqu’elles décident dans quelles actions investir leur argent. »

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant COVID ont révélé les inconvénients d’être trop dépendants d’une région pour le soutien à la fabrication. « Les investisseurs devraient envisager d’acheter des actions d’entreprises qui disposent d’un solide réseau de fournisseurs et d’une stratégie d’atténuation des risques pour de telles éventualités, car elles sont plus susceptibles de surmonter ces difficultés avec succès », ajoute Shah.

Surprises géopolitiques

Grâce à un monde de plus en plus globalisé, les événements géopolitiques ont des conséquences profondes sur l’économie mondiale. Selon les experts, des sanctions ou une crise dans un pays peuvent entraîner le déplacement d’acteurs du marché vers d’autres régions, entraînant une modification de la dynamique de l’économie mondiale.

Shah explique : « Chaque investisseur devrait donc être conscient des risques géopolitiques émergents et de sa capacité à influencer le marché, et devrait être en mesure de prévoir quand déplacer son argent devient une nécessité ».

En bout de ligne

Les experts du secteur soulignent que les investisseurs devraient également prêter une attention particulière à la conformité et aux rapports ESG (environnement, social et gouvernance) d’une entreprise pour identifier le bon titre dans lequel investir. . Beaucoup dépendra de notre capacité à anticiper les développements, les opportunités et les risques qui les accompagnent », déclare Shah.

Il ajoute : « Alors que le monde continue de changer autour de nous, les investisseurs doivent appliquer les leçons apprises au cours des deux dernières années, rester vigilants et agiles face aux risques émergents et être plus judicieux dans la façon dont ils répartissent leurs investissements sur une variété d’actions basées sur sur un certain nombre de paramètres.

