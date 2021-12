De quels transferts à Barcelone Raiola et Laporta ont-ils discuté ?

Ah, dîner en Italie avec des membres de la royauté comme Mino Raiola. Ce repas luxueux et probablement coûteux entre Raiola et le président du Barça Joan Laporta a eu lieu lundi dans un hôtel de Turin.

La conversation a sûrement eu lieu autour d’une assiette de fromages trop chère avec du vin haut de gamme, et aurait été centrée sur un certain nombre de clients de Raiola. Ceux qui intéresseraient probablement Barcelone sont Paul Pogba, Xavi Simons et Noussair Mazraoui. Ces trois noms pourraient arriver sans frais de transfert pour le Barça.

Un mouvement de Pogba est peu probable, car Xavi a déjà beaucoup de milieux de terrain, tandis que Mazraoui pourrait être une option, en particulier avec l’avenir de Sergino Dest apparemment incertain sous le nouvel entraîneur.

L’autre nom qui aurait été définitivement au centre de la conversation était Erling Haaland. L’attaquant de Dortmund aura un coût, à la fois en termes de finances et de courtoisie, mais Laporta n’a pas encore perdu espoir. Raiola aime être emmenée dîner, et il pourrait y avoir de nombreuses autres réunions dans les hôtels à venir si un accord avec Haaland se concrétise.