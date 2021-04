De quoi Barcelone a-t-il besoin pour gagner la Liga après une défaite choquante à Grenade?

Barcelone a gaspillé une énorme chance de monter en tête du classement et de marquer son autorité dans la course au titre de la Liga grâce à une défaite choquante contre Grenade à domicile, mais une fois que la poussière retombe et que la colère se dissipe, il est important de réaliser que le Barça reste très vivant dans la chasse au championnat de la ligue.

La défaite signifie que le Barça ne compte plus uniquement sur ses propres résultats, mais il ne reste qu’à deux points du leader de l’Atlético Madrid et à égalité de points avec le Real Madrid, deuxième. Parce que le record du face à face est le premier bris d’égalité de la Liga et que le Barça a perdu les deux matchs contre le Real cette saison, ils ne peuvent pas terminer avec le même nombre de points que Los Blancos.

Pour cette raison, Le Barça doit gagner ses cinq matchs restants et compter une fois sur le nul de Madrid (en supposant que le Real gagne les quatre autres) pour finir devant eux. Parce que le Barça affrontera l’Atlético la semaine prochaine et qu’il a simplement besoin d’une victoire pour dépasser définitivement les Colchoneros, la course est vraiment contre le Real – tant que le Barça n’a pas une autre catastrophe à Grenade et fait ses devoirs lors des cinq derniers matches.

Et le potentiel d’un match nul à Madrid est assez élevé. En plus d’une pléthore de blessures et d’une équipe qui manque d’énergie avec une demi-finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea à venir la semaine prochaine, Madrid doit faire face à un calendrier difficile pour terminer la saison. Ils affrontent Osasuna ce week-end, puis Séville à la quatrième place à domicile, le Barça vainc Grenade à l’extérieur, l’Athletic Bilbao à l’extérieur et Villarreal à domicile.

Le Barça a Valence à l’extérieur, le choc décisif de la saison avec l’Atlético à domicile, puis Levante à l’extérieur, Celta Vigo à domicile et Eibar à l’extérieur le dernier jour. Le Barça a certainement un calendrier plus favorable sur le papier, mais tout dépend de ce match de l’Atlético.

Gagner à Valence dimanche est absolument crucial non seulement pour éviter de rendre leur travail encore plus difficile, mais aussi pour entrer dans la plus grande semaine de la saison dans la bonne humeur. S’ils gagnent, le Barça sera toujours en vie, et il s’agit alors de s’enraciner contre le Real Madrid.

Cela ne devrait pas être trop dur.