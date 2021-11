De quoi est mort l’acteur Enrique Rocha ?

L’acteur de . Enrique Rocha est décédé

Le monde du spectacle s’est de nouveau vêtu de deuil, cette fois après avoir connu la mort du tout premier acteur Enrique Rocha.

C’est ce qu’a annoncé l’ANDI, une organisation mexicaine qui regroupe des artistes et acteurs du pays aztèque, à travers un message partagé sur son compte Twitter, où elle a déploré la mort du célèbre acteur.

« L’Association nationale des interprètes communique le décès sensible du partenaire interprète Enrique Rocha », a indiqué l’ANDI sur son réseau social. « Le premier acteur avec une carrière reconnue à la télévision, est connu pour ses personnages méchants. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis ».

Jouer

Enrique Rocha Le premier acteur de Telenovela décède – À 81 ans2021-11-08T01: 43: 25Z

People en Español s’est également fait l’écho de la triste nouvelle et a déclaré que l’acteur est décédé à l’âge de 81 ans, lors d’événements survenus ce dimanche 7 novembre.

La publication susmentionnée mentionnait que le célèbre méchant de feuilletons tels que True Love et Wild Heart, qui était également dans des mélodrames tels que Small Town, Big Hell, a Lucky Family et I Buy That Woman, est décédé, sans révéler les causes de sa mort. . . .

L’Association nationale des interprètes annonce le décès sensible du partenaire interprète Enrique Rocha. Le premier acteur avec une carrière reconnue à la télévision, il est connu pour ses personnages méchants. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/kvXkS1BaaW – ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 8 novembre 2021

Des programmes de divertissement comme El Gordo et La Flaca ont également passé en revue la douloureuse nouvelle, en profitant pour envoyer des messages de soutien aux proches du célèbre acteur.

« Le grand Enrique Rocha meurt à l’âge de 81 ans, se distinguant par ses rôles de méchant dans divers feuilletons et films mexicains. Jusqu’à présent, les causes du décès sont inconnues. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis », a déclaré l’émission susmentionnée sur son compte Instagram.

Jouer

Primer Impacto – Enrique Rocha: sa carrière avec une longue liste de méchants L’acteur, poète, séducteur et avec une grande voix raconte comment sa vie de conquêtes a été Présentateurs: Bárbara Bermudo Pamela Silva Comte Jackie Guerrido Rosana Franco Natalia Cruz noticias.univision. com / first-impact Plus de vidéos d’impact : noticias.univision.com/primer-impacto/videos2012-05-15T05:09:31Z

Erika Buenfill, qui a travaillé sur plusieurs projets aux côtés de l’acteur légendaire, qui se distinguait par sa classe, son port et cette voix incomparable, a parlé avec Foro TV news, et là, elle s’est déclarée sous le choc de la nouvelle et n’a fait que des éloges pour son ancien partenaire .

« La nouvelle m’a pris par surprise. Je reçois la nouvelle avec une profonde douleur… c’était mon père dans (le feuilleton) True Loves. Il était très gentil, très gentil, un vrai gentleman. Je ressens une grande douleur et je suis secouée, car cette nouvelle fait mal », a déclaré la star du feuilleton.

Jouer

L’acteur Enrique Rocha est décédé, le grand méchant des feuilletons L’acteur Enrique Rocha est décédé ce dimanche à l’âge de 81 ans, sans que les détails de la mort soient connus à ce jour, a confirmé Óscar Espejel, employé de l’acteur2021-11-08T01 :46 :14Z

Buenfill a fait une mention particulière des caractéristiques qui ont fait briller Enrique Rocha à l’écran pendant plusieurs décennies, ce qui en a fait l’un des acteurs les plus aimés du monde du divertissement.

« Cette voix, ce tempérament, cette façon d’être si lui, si plein de sympathie, de talent… il avait toujours une phrase gentille en tant que partenaire et en tant qu’acteur. C’était une personne avec un regard si profond. La vérité est que j’ai de beaux souvenirs avec lui, qu’il avait envers moi. C’était un gentleman dans tous les sens du terme, une de ces personnes spéciales qui en a une dans son cœur ».