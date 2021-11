De quoi Gardner et Fernández ont-ils besoin pour être champions Moto2 ?

11/07/2021

Le 08/11/2021 à 00:55 CET

A Portimao, le même circuit où il a remporté sa première course il y a un an, Remy Gardner a laissé le titre Moto2 pratiquement condamné. Mais pas tout à fait. Raul Fernández Il peut encore donner la surprise, même si très mal il devrait en donner à son partenaire à Valence dimanche prochain.

L’Australien a battu Raúl aujourd’hui et a étendu son avantage au 23 points Quand il ne reste qu’une course A Cheste, l’Espagnol sera obligé de gagner la course et d’attendre la décision de Reny, puisque tout autre résultat donnerait automatiquement le championnat au fils du champion Wayne Gardner. Peu importe ce que je fais Raúl Fernández, oui Gardner il termine dans le top 13 la dernière course de l’année, il sera champion.

Gardner sera champion si…

Terminer dans le top 13

Terminer 14e ou pire et Raúl Fernández ne gagne pas