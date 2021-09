De quoi les sorciers sont-ils capables ? Plus de rumeurs sur Ben Simmons

L’agence libre tire peut-être à sa fin, mais vous ne pouvez pas empêcher les joueurs de la NBA d’ouvrir la bouche. Verno et KOC discutent des commentaires de Kyle Kuzma sur The No Chill Podcast selon lesquels le commerce Buddy Hield était essentiellement dans les livres avant que les Lakers ne pivotent vers le commerce Russell Westbrook (0:30), les commentaires de Jonathan Isaac selon lesquels lui et le Magic sont très prudents avec son retour de blessure (14h40), et les commentaires de Michael Porter Jr. au Denver Post selon lesquels ses négociations de prolongation de contrat avec les Nuggets se déroulent bien (28h30). Ensuite, ils se plongent dans d’autres rumeurs sur Ben Simmons de Sam Amick de ., qui a rapporté que les Kings n’étaient pas disposés à abandonner De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton dans un échange pour Simmons (46:40).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple