De quoi Lewis Hamilton a-t-il besoin pour remporter le championnat de F1 ? Que peut-on encore décider à trois courses de la fin ? Combien de points possède son rival Max Verstappen ?

Lewis Hamilton a ravivé son rêve d’un huitième championnat du monde record après avoir remporté une brillante victoire au Grand Prix du Brésil.

Le Britannique a commencé 10e après une série de pénalités, mais s’est frayé un chemin devant son rival Max Verstappen avec seulement 12 tours à faire à Sao Paulo dimanche.

.

Hamilton célèbre sa victoire sur le podium avec son rival Verstappen

Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au titre de 21 à 14 points avec trois courses à disputer et 78 points encore disponibles.

Mais de quoi le joueur de 36 ans a-t-il encore besoin pour remporter le titre de F1 ? talkSPORT.com a tout ce que vous devez savoir…

De quoi Hamilton a-t-il besoin pour remporter le championnat de F1 ?

Comme indiqué, il reste 78 points disponibles pour Hamilton et Verstappen, avec 26 dans chaque course : 25 pour la victoire et un pour le tour le plus rapide.

Le quadruple champion en titre Hamilton est actuellement derrière Verstappen en termes de victoires, le Grand Prix du Brésil le portant à six victoires – trois derrière son rival.

Cependant, le bris d’égalité est toujours celui de Verstappen, car remporter les trois dernières courses donnerait à Hamilton le titre, auquel cas le pilote Mercedes n’aurait de toute façon pas besoin du bris d’égalité.

Il existe, bien sûr, une infinité de possibilités et de points pour déterminer qui remporte le championnat, mais voici le résultat le plus simple pour les deux.

.

Hamilton et Verstappen sont allés roue contre roue à plusieurs reprises

Un triple tour au Qatar, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi suffirait à Hamilton puisqu’il marquerait, au pire, 75 points (trois victoires, pas de meilleurs tours).

Dans ce scénario, même si Verstappen a obtenu trois deuxièmes places et trois tours les plus rapides, il n’a pu marquer que 57 points pour le porter à 389,5 au total, ce qui serait quatre de moins que le total de 393,5 pour Hamilton.

Pour Verstappen, il peut décrocher le titre tant qu’il termine sur le podium dans les trois derniers, l’un d’entre eux étant le vainqueur de la course.

Le pilote Red Bull pourrait finir sur 58 points avec une première (25 points), deuxième (18 points) et troisième (15 points) place.

Et Hamilton perdrait un point même s’il marquait 26 points en deux courses et terminait deuxième avec le meilleur tour (19 points) sur la piste remportée par Verstappen.

Dans ce scénario, Hamilton finirait sur 389,5 avec Verstappen sur 390,5.

.

Lando Norris et Bottas sont toujours essentiels pour McLaren et Mercedes au classement des constructeurs. Que peut-on encore décider ?

Il n’y a pas que les deux premiers au classement des pilotes à gagner puisque Sergio Perez a une chance extérieure de terminer troisième.

Le Mexicain a 25 points de retard sur Valtteri Bottas – qui voudra désespérément terminer sa carrière chez Mercedes avec un podium avant de partir pour Alfa Romeo.

Le championnat des constructeurs est également très en jeu et pour certaines équipes, le prix en argent est crucial pour leur survie.

Mercedes (521,5 points) devance actuellement Red Bull (510,5 points) avec une course à la troisième place qui se joue entre Ferrari et McLaren.

Le double de points de Ferrari au Brésil a consolidé la position finale sur le podium avec 287,5 points avec la Britannique McLaren derrière avec 256.

Haas aimerait également avoir une chance de terminer la saison avec au moins un point car ils sont la seule équipe actuellement à zéro avec trois courses à disputer.