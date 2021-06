de quoi parle le nouveau thriller avec Gael Garcia Bernal – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Nouvelle production du réalisateur M. Night Shyamalan mettra en vedette l’acteur mexicain Gael Garcia BernalCe film sortira le 23 juillet aux États-Unis. Il n’y a toujours pas de date de sortie fixée pour l’Amérique latine, mais il devrait arriver de toute façon au cours de la été 2021.

Old est un nouveau thriller inspiré du roman graphique français Sandcastle de Frederik Peeters et Pierre Oscar Lévy, où une famille pendant leurs vacances tropicales découvre une plage isolée pour se détendre pendant quelques heures, mais il y a quelque chose qui les fait vieillir vite et réduit leur des vies entières en un seul jour. On dit que ce nouveau projet jouera avec l’esprit et la perception des téléspectateurs.

Le film a une distribution internationale de luxe où nous pouvons profiter des performances du gagnant du Golden Globe Gaël Garcia Bernal,Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Embeth Davitz, Alex Wolff, et plus encore.

Avec Old, le retour du Mexicain sur grand écran est établi à partir du Wasp Network, du réalisateur Oliver Assayas de 2019, où il a partagé des scènes avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Ana de Armas et Wagner Moura.

Shyamalan a écrit, réalisé et produit Old, aux côtés d’Ashwin Rajan et Marc Bienstock en tant que producteurs. Concernant le livre et l’adaptation, le réalisateur a mentionné ce qui suit : « Sandcastle a vraiment inspiré mon film Old. C’est un roman graphique de science-fiction au mystère profond qui est superbement et humainement illustré. Son thème du vieillissement m’a fait penser à mes parents et à mes enfants et à la rapidité avec laquelle tout va. A partir du moment où j’ai lu ça, j’ai changé. »Le thriller psychologique est le genre qui a caractérisé le réalisateur dans ses différentes productions REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Lors du Super Bowl 2021, une avant-première du film a été projetée, où l’on a pu apprécier la bonne dose de terreur et de suspense qu’il contient, quelque chose qui a caractérisé le réalisateur tout au long de sa carrière.

Via son compte Instagram, Gael García Bernal a partagé la bande-annonce du film et publié un message dans lequel il a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau projet. Chers amis, heureux de vous montrer la bande-annonce officielle de #OldTheMovie @oldthemovie Nous espérons que vous l’apprécierez. Câlins/câlins et amour”, a écrit l’acteur.

Dans ce premier aperçu, vous pouvez voir l’acteur mexicain en compagnie de Thomasin McKenzie, dont on se souvient pour sa performance dans l’Oscar du meilleur scénario adapté Jojo Rabbit, sur une plage paradisiaque où ils sont en vacances, mais son séjour se complique en cauchemar après que ses enfants ont commencé à vieillir en quelques secondes juste devant vos yeux .

Old est basé sur un roman graphique français Photo : Universal Studios

M. Night Shyamalan est connu pour avoir produit, écrit et réalisé des succès comme The Sixth Sense, Signs, Split, Lady in the Water, entre autres. Il a également travaillé sur les deux saisons de la série d’horreur psychologique Servant pour Apple TV Plus ; Comme pour Gael Garcia, ce film est le retour de Shyamalan sur grand écran après Glass en 2019.

En revanche, l’actrice Thomasin McKenzie sortira cette année deux films, en plus du film Shyamalan, en octobre elle est la co-star d’Anya Taylo-Joy dans The Soho Mystery.

Source : Infobae