De quoi parlent The Princes and The Press et pourquoi cela a-t-il bouleversé la famille royale?

L’émission diffuse son deuxième épisode lundi (Photo: Max Mumby/Indigo/.)

La nouvelle série documentaire de la BBC Les princes et la presse a attiré les critiques de la famille royale depuis l’arrivée du premier épisode la semaine dernière.

À tel point, en fait, que les trois principaux foyers royaux ont critiqué l’émission pour avoir diffusé des « affirmations exagérées et infondées ».

Le documentaire explore la relation du duc de Cambridge et du duc de Sussex avec les médias.

L’épisode de lundi soir s’intitule « Sussexit » et devrait se concentrer sur le départ de Harry et Meghan de la vie royale.

Ni Buckingham Palace, Kensington Palace ni Clarence House n’ont exclu d’engager une procédure formelle contre la BBC, selon le Mail on Sunday.

L’émission, animée par Amol Rajan, devrait diffuser son deuxième et dernier épisode ce soir sur BBC Two à 21 heures – voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi Les Princes et la Presse ont-ils bouleversé la famille royale ?

Le documentaire controversé incluait des suggestions selon lesquelles des sources royales avaient informé les journalistes dans les coulisses de son premier épisode, y compris des fuites potentielles d’histoires négatives sur d’autres ménages.

Mais il n’a pas répété les allégations selon lesquelles les assistants de William auraient informé son frère Harry à la suite de la décision du jeune prince de quitter la famille royale.

Les trois principaux foyers royaux ont publié une rare déclaration commune fustigeant le diffuseur pour » affirmations exagérées et infondées » dans le premier épisode de The Princes and the Press diffusé lundi dernier. La déclaration a été diffusée à la fin de l’émission de la semaine dernière.

Le documentaire est présenté par Amol Rajan (Photo : BBC/Patrick Smith)

La déclaration conjointe des trois palais, qui supervisent les affaires de la reine, William et Kate, et Charles et Camilla, a déclaré: » Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, il s’agit trop souvent d’affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Le titre du deuxième épisode du documentaire, « Sussexit », serait également à l’origine d’une certaine frustration.

La BBC se serait pliée aux demandes de l’équipe de Harry de ne pas utiliser le terme » Megxit « , le prince écrivant récemment en ligne : » Le terme Megxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par royal correspondants, et il a grandi et est devenu un média grand public.

Le premier épisode présentait un entretien avec un détective privé, Gavin Burrows, qui a affirmé qu’il était employé pour surveiller la petite amie de Harry, Chelsy Davy, au début des années 2000.

Il s’est avéré controversé avec la famille royale avant même d’être diffusé, après qu’ils n’aient pas eu la chance de le voir avant le reste du pays.

The Princes and The Press est diffusé ce soir à 21h sur BBC Two.

