De quoi parlera la série Telemundo où joue Denisse Novoa ?

Panther Denisse Novoa a réalisé une grande réussite dans sa carrière d’actrice tant attendue. L’ancien participant de l’émission de téléréalité Telemundo Exatlon États-Unis, fera partie de la prochaine série Telemundo « La mujer de mi vida », qui sera diffusée l’année prochaine.

« Une autre photo ici dans le personnage. Je me suis beaucoup amusé à filmer Yenni, elle est vraiment à moitié grillée… ils me diront l’année prochaine quand la série sortira », a écrit la sportive de 27 ans, sans donner plus de détails sur son personnage.

La série a un excellent casting et tourne à Miami. « Nous sommes très heureux et fiers d’avoir réuni ce casting de luxe pour ‘La Mujer de mi Vida’ avec Iván Sánchez, Angélica Celaya, Mauricio Islas et Catherine Siachoque », a déclaré Karen Barroeta, vice-présidente exécutive de la production et du développement pour Telemundo Global Studios dans un communiqué publié sur le site officiel de Telemundo.

La distribution principale comprend également Patricia Reyes Spíndola, David Ostrosky, Rodrigo Murray, Norma Angélica, Vanessa Díaz, Jason Romo, Rosalinda Rodríguez, Oswaldo Zárate et Felipe Betancourt.

« C’est une véritable histoire d’amour qui touchera directement le cœur du public en se voyant reflété dans les personnages confrontés à des défis et à des problèmes familiaux, où l’amour sera la clé pour tout surmonter », ajoute le communiqué.

L’intrigue

L’histoire est centrée sur Ricardo Oribe (Iván Sánchez), un homme physiquement peu attirant, mais qui est un homme d’affaires prospère, dévoué à sa famille et amoureux de sa belle épouse Daniela (Angélica Celaya), une jeune actrice en herbe.

La vie de Ricardo prend un tournant lorsque son meilleur ami Emilio (Mauricio Islas) le trahit et tente de le tuer pour reprendre son entreprise et la famille qu’il n’a jamais eue. Bien qu’il soit considéré comme mort par sa famille et ses amis, Ricardo est toujours en vie, mais souffre d’amnésie.

Après 15 ans, Ricardo subit plusieurs changements physiques et retrouve la mémoire. Désireux de récupérer tout ce qui lui appartient, il assume une nouvelle identité en tant que Pablo Silva pour éviter de tomber entre les mains des autorités pour le mauvais coup qu’Emilio a planifié.

Déterminé à reconquérir l’amour de sa vie, il revient renouer avec sa femme, ses enfants et ses amis sans être reconnu. Cependant, vous devrez faire attention car si vous découvrez qui il est cela pourrait ruiner votre vie et celle de la vôtre.

Bien qu’on ne sache pas à quel point le personnage que jouera La Pantera sera important, elle a laissé quelques indices en disant qu’elle s’appellera Yenni et qu’elle est à moitié grillée.

