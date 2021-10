De quoi Pedro Acosta a-t-il besoin pour être champion du Portugal ?

25/10/2021

Le à 09:26 CEST

Pedro Acosta est revenu sur le podium du GP d’Emilie-Romagne presque trois mois plus tard, je n’avais pas pu le faire depuis GP de Styrie où la victoire a été remportée. L’Espagnol ne peut pas terminer le titre de champion Moto3 à Misano mais son résultat l’a laissé très proche du championnat du monde pour remporter la couronne lors de la prochaine course au Portugal. Son rival, Dennis Foggia, a connu une carrière parfaite en passant de la quatorzième position à la victoire.

Acosta a pris une troisième place très disputée et a actuellement 21 points d’avance sur Foggia, ce qui vous permet de mettre la main sur la Coupe du monde avec une combinaison beaucoup plus réalisable pour le GP de l’Algarve. Le Murcien dépend pratiquement de lui-même, doit obtenir cinq points de Foggia et donc il serait champion si :

Gagnez la course, restez car Foggia est à la 2e place et Foggia est à la 4e et la 4e est à gauche et Foggia est la 5e est la 4e et l’Italien termine 8e termine 5e et Foggia termine 10e termine 6e et Foggia est 11e termine en 7e position et Foggia termine 12eQuda 8e et l’italien est 13e termine 9e et Foggia termine 14e Il est 10e et Foggia termine 15e Il termine 11e et Foggia 16e ou pire

L’Espagnol a beaucoup plus de facilité qu’en Italie pour remporter la couronne, mais comme on l’a déjà vu tout au long de la saison, tout pourrait arriver en Moto3, même s’il n’est pas encore devenu champion au Portugal. J’aurais la dernière chance à Valence, la dernière course de la saison. Avec deux courses restantes, le seul titre qui a été décidé jusqu’à présent est le MotoGP, où Quartararo a remporté, dans une course totalement imprévisible, la couronne à Misano.