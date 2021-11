De quoi s’agit-il et quelles surprises apportera-t-il à ses fans ?

Disney + Day: Qu’est-ce que c’est et quelles surprises cela apportera à ses fans

La Walt Disney Company rendra hommage aux abonnés prochainement 12 novembre avec du nouveau contenu sur la plateforme de streaming, qui comblera tout le monde de surprises et maintenant des millions de personnes sont plus qu’excitées.

Il ne fait aucun doute que vendredi prochain, le 12 novembre, est marqué en rouge et que le Disney + Jour (Disney + Day), un événement mondial qui prendra vie dans toutes les divisions de l’entreprise.

Les abonnés Disney + profiteront des nouvelles versions de contenu des marques emblématiques de la plate-forme telles que Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star sur les marchés internationaux et nous profiterons d’une présentation spéciale sur Disney + pour les fans avec des aperçus de ce que c’est venir.

Il est à noter que tout cela est surtout pour célébrer le deuxième anniversaire de la célèbre plateforme de souris.

C’est ainsi que les abonnés auront accès à diverses promotions et, bien sûr, à des expériences à l’échelle de l’entreprise.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, les parcs Disney du monde entier, en plus des croisières Disney Cruise Line, leur dérouleront le tapis bleu avec plusieurs surprises.

Il y aura également des offres spéciales sur shopDisney.com et des émissions et séries télévisées populaires se joindront à cette célébration.

Par exemple, « Les Simpsons », qui présentera en avant-première un court métrage qui rend hommage aux marques emblématiques de Disney +.

La première de Disney + Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés à l’échelle de l’entreprise », a déclaré Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company.

Cette journée d’hommage donne vie à notre mission de divertir, d’informer et d’inspirer les fans et les familles du monde entier à travers nos histoires incomparables et deviendra un événement annuel qui sera amplifié à l’échelle mondiale dans toutes nos divisions. »