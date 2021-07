De quoi sont censés parler les films de la phase quatre de Marvel, selon Kevin Feige

Et puis il y a le premier film de la phase quatre, Black Widow, qui a servi d’adieu à Scarlett Johansson mais aussi d’introduction passionnante pour Yelena Belova (Florence Pugh), un personnage que nous nous attendons à voir beaucoup plus. Le film Black Widow a également ramené Julia Louis-Dreyfus et l’a encore poussée sur la voie de la formation possible des Thunderbolts, une super équipe de Marvel Comics qui comprenait autrefois Yelena, l’agent américain, le baron Zemo (Daniel Bruhl), Hawkeye (Jeremy Renner ) et plus. Cette équipe est-elle dans les cartes pour le MCU ? Cela correspondrait à ce que Feige dit à propos des «nouveaux départs».