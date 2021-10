De quoi te faire oublier Chris Pratt

Lorsque vous pilotez un vaisseau spatial à travers des débris explosifs alors qu’un troupeau de mouettes jaillit des haut-parleurs de votre vaisseau, il est difficile de ne pas sourire. La même chose peut être dite pour les genoux qui glissent sous des ennemis suspendus dans les airs, explosant avec des pistolets à plasma doubles alors que Rick Astley chantonne. Guardians of the Galaxy possède l’une des meilleures bandes sonores sous licence depuis GTA: Vice City – la musique des années 80 est tout simplement différente.

Lorsque le film Marvel de 2014 s’est ouvert avec la danse Star-Lord de Chris Pratt, donnant des coups de pied aux rats de l’espace et les utilisant comme microphone de fortune, c’était l’introduction parfaite au monde farfelu et relativement inconnu des Gardiens de la Galaxie. L’univers cinématographique Marvel ne s’est jamais pris trop au sérieux, mais cette équipe de marginaux s’est sentie positivement déséquilibrée par rapport à Iron Man et compagnie. Bien sûr, il y a beaucoup de films qui se déroulent dans l’espace, mais aucun autre n’a un raton laveur parlant et un arbre sensible (joué par Vin Diesel).

Le jeu Guardians of the Galaxy ne réussit pas son introduction avec autant de succès. Nous avons toujours une bonne compréhension du personnage de Star-Lord, mais le contrôler lorsqu’il était enfant sur Terre n’est pas tout à fait la même chose que de donner un coup de pied à des rongeurs cosmiques sur des airs de rock des années 70, n’est-ce pas? Pourtant, au moment où le générique de cette longue aventure en solo, j’ai réalisé quelque chose : je préfère la vision d’Eidos-Montréal sur cet univers.

À la suite de deux brillants jeux Deus Ex – des RPG complexes à la première personne où le choix du joueur est primordial – Guardians of the Galaxy n’est pas ce à quoi je m’attendrais de la part du développeur. C’est un jeu d’action linéaire avec des morceaux shooty, des morceaux walky, des bits jumpy et des bits talky. De tous ces morceaux, il n’y en a qu’un que je qualifierais d’exceptionnel : le bavardage. Les personnages regorgent de personnalité, chacun a son propre arc de personnage et ils grandissent tous au cours de l’histoire, ce qui est approprié lorsque l’un d’eux est un arbre (non joué par Vin Diesel). Vous vous sentez également partie intégrante de cette histoire, grâce à des options de dialogue régulières, vous permettant de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur la dynamique de l’équipe ou sur le résultat de certaines missions.

Inspirés du système de conversation du jeu indépendant Oxenfree, les échanges verbaux sont ici fluides et dynamiques. Il est rare que quelqu’un se taise, ce qui pourrait facilement être ennuyeux, mais c’est rarement le cas. Lorsqu’un combat s’éternise et que les gens commencent à répéter leurs répliques, cela peut être un peu trop, mais sinon, c’est une joie d’entendre ces inadaptés échanger des barbes et des plaisanteries. Chaque fois que vous explorez ou traînez sur votre vaisseau entre les missions, il y a des discussions constantes entre vos coéquipiers et vous êtes souvent autorisé à intervenir. Les gens se parlent, se chamaillent, plaisantent et interrompent, et vous êtes libre de faire la même chose que Star-Lord, le seul personnage jouable du groupe.

L’histoire et les relations entre les personnages sont également liées à la mécanique, la croissance du personnage déverrouillant certaines capacités de combat alors que vos coéquipiers surmontent leurs démons personnels. Pendant l’exploration, les énigmes consistent généralement à obliger Groot à faire un pont d’écorce sur un espace infranchissable, à demander à Rocket d’entrer dans un vide sanitaire, à obliger Gamora à couper des tuyaux ou à demander à Drax de faire tomber un mur. Au cours des derniers chapitres, vos alliés deviennent plus autonomes et commencent à faire les choses sans y être invités, ce qui signifie que votre lien grandit. Le jeu regorge de petites attentions sympas comme celle-ci. Il y a une intention claire derrière la plupart des décisions de conception, chacune liant l’expérience ensemble – une expérience construite autour de ces personnalités fondamentales.

Star-Lord lui-même est le plus éloigné de son itération MCU. Alors que les autres personnages ont des identifiants visuels qui les font ressembler à leurs homologues cinématographiques – Groot est toujours un arbre, Rocket est un raton laveur, Drax est une tête de viande et Gamora a la peau verte – Star-Lord est juste un gars de la Terre ; un gars qui ne ressemble pas à Chris Pratt. Une fois que vous aurez dépassé son extérieur de surfeur, vous vous sentirez bientôt réchauffé par cette version de lui, avec ses pistolets au fromage et son sourire mangeur de merde. Il est cool d’une manière maladroite.

Drax – qui a une physique complète des mouvements pectoraux, soit dit en passant – se démarque facilement, tout comme il l’est dans le MCU. Dans la scène où vous pilotez le navire alors que A Flock of Seagulls joue, Gamora vous dit de « le frapper ». « Ce n’est pas le moment pour le combat au corps à corps », répond Drax. « Regardez vos têtes », crie l’un des Gardiens alors que vous vous frayez un chemin à travers un vide sanitaire. « C’est physiquement impossible », souligne Drax. Si vous allez dans sa chambre sur le bateau, il y a un livre sur le sarcasme sur son lit. Il fait de son mieux.

Si vous vous dirigez vers la chambre de Groot, vous trouverez diverses flores des planètes que vous avez visitées, la chambre de Rocket est jonchée de pièces mécaniques et de gadgets, et celle de Gamora est lisse, propre et possède un sanctuaire pour ses outils de meurtre. La chambre de Star-Lord, à juste titre, est la seule avec un miroir qui n’est pas brisé ou recouvert, car il souffle ses propres pets.

Vous pouvez dire que c’est le studio qui a créé le hub dense et détaillé de Prague dans Deus Ex: Mankind Divided, et pas seulement parce que l’une des premières choses que vous faites est de taper les chiffres « 0451 » dans un clavier – un petit clin d’œil à la simulation immersive Ventilateurs. Chaque endroit que vous visitez regorge de détails, et ces détails étoffent davantage les personnages que vous rencontrez et les lieux que vous visitez. Des rues éclairées au néon et mouillées par la pluie de Knowhere aux toundras glacées, aux étendues battues par les tempêtes remplies de champignons géants et aux énormes vaisseaux capitaux, il y a beaucoup de variété visuelle tout au long de l’aventure. Et c’est magnifique partout.

Les ennemis que vous affrontez sont également variés – des cubes gélatineux aux globes oculaires sensibles avec des pattes tentaculaires, vous n’oubliez jamais que vous explorez une galaxie extraterrestre. C’est un jeu long pour un titre d’action à un joueur, mais il est rallongé par toutes les fois où vous êtes obligé de vous arrêter et de regarder une étrangeté ou une merveille environnementale, et cela l’encourage constamment à travers des moments calmes entre l’action.

Malheureusement, les morceaux entre tout le bâillonnement et la parole sont moins que merveilleux. La plate-forme semble imprécise et vous vous retrouvez parfois coincé dans un décor. Avec le personnage de Star-Lord intrinsèquement lié à ses deux pistolets à plasma, c’est tout ce avec quoi vous pouvez jouer. En conséquence, le combat au canon manque de véritable punch. En plus de cela, l’entrée est secondaire aux animations, donc le mouvement général peut sembler lent, ce qui ne convient pas au rythme rapide de ses batailles. Vous pouvez également tomber dans un état de poupée de chiffon, ce qui fait parfois que votre corps tremblant interagit avec le paysage de manière étrange. Dans un combat, je me fais renverser d’un rebord et ma jambe se coince au bord, me laissant pendre là comme une pinata charnue. Dans un autre, je suis frappé à travers un mur, où je reste jusqu’à ce que je charge le point de contrôle précédent.

Une fois que vous vous êtes décollé du mur que vous avez percé, vous pouvez donner des ordres aux autres gardiens, leur demander de se concentrer sur un seul ennemi avec un gros mouvement, faire des dégâts de zone ou placer des pièges et interagir avec les dangers environnementaux . Vous affichez un menu radial pour émettre ces commandes, et le temps ralentit, vous donnant le temps de penser comme un millier de projectiles zippés au-dessus. Vous faites cela tout en glissant et en sautant avec vos bottes de jet, en tirant, en donnant des coups de poing, en donnant des coups de pied et en utilisant des pouvoirs élémentaires tout le temps.

Star-Lord lui-même a également une gamme de capacités spéciales, qui se trouvent dans un menu radial différent de celui des autres Gardiens – pour une raison quelconque, celle-ci est liée à une pression prolongée du stick gauche, que vous utilisez également pour, vous savez, déplacez le personnage. Parfois, vous bougez, glissez, poussez le manche et appuyez sur un bouton pour tirer un spécial, en essayant de chronométrer le rechargement de vos armes pour qu’elles ne surchauffent pas, tout en essayant de regarder autour de vous avec le bon manche et de tirer off les commandes à vos Gardiens. C’est comme jouer à un jeu de Twister dans un vrai twister. Pendant que vous vous y habituez, il ne reste jamais génial. Considérant à quel point presque tous les autres aspects du jeu semblent intentionnels, c’est peut-être un commentaire sur la maladresse de Star-Lord. C’est juste beaucoup à gérer.

En parlant de beaucoup de choses, un chapitre ultérieur s’effondre complètement sous la pression de l’action à l’écran, du moins sur Xbox Series X. Au chapitre 14, peu importe que j’utilise le mode Performance ou le mode Graphique, ce gant presque sans fin des ennemis, c’était parfois comme regarder un diaporama, la fréquence d’images tombant bien en dessous de 30 images par seconde dans les scènes les plus chargées. J’ai également rencontré d’autres problèmes techniques, tels qu’une cinématique qui ne fonctionnait pas correctement, des lignes vocales jouées au mauvais moment et, à plus d’une occasion, Groot perdait complètement sa voix. Il ne dit « Je suis Groot » que de diverses manières, mais c’est un personnage qui est axé sur le timing comique, ce qui ne fonctionne pas lorsqu’il est moins Groot et plus Muet.

Malgré ces problèmes, j’ai passé un excellent moment avec Guardians of the Galaxy. C’est facilement l’un des meilleurs jeux sortis cette année, et il a plus de cœur qu’un cardiologue. Les problèmes techniques seront sans aucun doute corrigés et, comme tous les jeux lancés à cette époque, il a été développé dans des circonstances difficiles. Comme les Gardiens eux-mêmes, vous en tomberez amoureux malgré ses défauts. Traversez l’adversité et vous serez récompensé par une direction artistique incroyable, l’une des meilleures bandes sonores de jeux vidéo jamais réalisées, une écriture exceptionnelle et l’une des choses les plus atypiques qu’un jeu vidéo puisse avoir : une fin satisfaisante.

