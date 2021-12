De quoi Vicente Fernández est-il mort ?

. Ils révèlent la cause du décès de Vicente Fernández.

Quelques jours après le décès malheureux de Vicente Fernández, les proches du chanteur mexicain ont annoncé sa cause de décès.

« El Charro de Huentitán » est décédé le 12 décembre dans un centre de santé de la ville de Guadalajara au Mexique, comme l’avait précédemment rapporté Right Now.

Selon les déclarations d’Alejandra Fernández, fille de Vicente Fernández, la star de la musique mexicaine est décédée des suites du syndrome de Guillain-Barré diagnostiqué il y a quelques mois.

Le site Web Medline Plus a révélé que le syndrome de Guillain-Barré est un problème de santé grave qui survient lorsque le système de défense de l’organisme (système immunitaire) attaque par erreur une partie du système nerveux périphérique.

Medline Plus a également noté que le syndrome de Guillain-Barré serait une maladie auto-immune. Dans un trouble immunitaire, le système immunitaire du corps s’attaque par erreur.

La famille de Vicente Fernández a confirmé la mort du chanteur avec une déclaration sur les réseaux sociaux

Au milieu des célébrations de la Journée de la Vierge de Guadalupe, la famille Fernández a surpris tout le peuple mexicain en confirmant la mort malheureuse du chanteur Vicente Fernández, l’un des plus grands représentants de la musique ranchera.

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter », a déclaré la famille Fernández sur le compte Instagram officiel de Vicente Fernández.

La publication sur Instagram a atteint plus de 1,9 million de « J’aime » et environ 69 000 utilisateurs ont commenté pour pleurer la mort de l’interprète mexicain.

Les enfants de Vicente Fernández ont pleuré sa mort sur les réseaux sociaux

Alejandro Fernández et Vicente Fernández Jr. ont dit au revoir à leur célèbre père avec des messages émouvants sur la plateforme Instagram.

De leur côté, Gerardo Fernández et Alejandra Fernández sont les seuls enfants de la chanteuse mexicaine qui n’ont pas de réseaux sociaux, ils n’ont donc pas rendu public le sentiment de tristesse qui les submerge en ce moment.

« Les lumières n’ont jamais brillé plus fort dans le ciel. Sans aucun doute, je n’aurais pas pu rêver meilleur parent, ami et professeur. Merci de m’avoir montré le chemin. Et bien que vous nous manquiez quotidiennement, votre esprit et votre voix vivront à jamais dans votre famille, dans votre ville et dans votre peuple. Je t’aime pa ♥ ️ Pd. Apprenez-leur à monter là-haut une bonne palenque pour fêter votre arrivée. Bon voyage, mon cher vieux », était le message d’Alejandro Fernández sur son profil Instagram.

« Merci pour tout et beaucoup ! 🌹 @_vicentefdez », a déclaré Vicente Fernández Jr. sur son compte officiel sur Instagram.

« Mon père, merci d’avoir été la personne que tu étais et pour l’amour et la lumière que tu as projetés. Pour ton sens de l’humour et ton caractère unique que je sais porter dans mes veines, pour les histoires répétées, pour les chansons, les câlins et tous les rires. Pour tes blagues et tes enseignements, pour tes réprimandes et tes baisers. Je sais que tu es parti comme le plus grand, tu nous as dit très clairement que pour avoir ce que tu veux, tu dois te battre pour ça et tu es parti comme un guerrier qui s’est battu pour tout, même pour ta vie jusqu’à la fin. Pour ça et pour bien d’autres choses tu sais que je t’admire et t’aime avec tooodooo mon amour. « Merci tata, tu vas beaucoup me manquer », a écrit Camila Fernández, fille d’Alejandro Fernández.

« C’est la dernière photo que j’ai avec toi, tata… On trinquait à l’arrivée de Mia au monde… Je n’ai pas assez de mots pour décrire ce que je ressens…. Je peux seulement dire que tu es mon idole, je te remercie pour tout le soutien et l’amour inconditionnel que tu m’as toujours donné, toute ma vie, et que tu sais aussi que tu as toujours été comme un père pour moi… Je t’aime comme tu ne peux pas l’imaginer… Je vais toujours me manquer… Maintenant tu vis dans mon coeur, je suis sûr que tu m’accompagneras toujours partout pour me guider et prendre soin de moi. DEP », a souligné lex Fernández, fils d’Alejandro Fernández.