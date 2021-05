De Radhe, vedette de Salman Khan, au film Netflix Sardar ka Grandson, découvrez les prochaines sorties OTT de mai 2021

Le film de Bollywood, vedette de Salman Khan, Radhe devrait sortir en salles le 13 mai.

Alors que la crise du COVID-19 avait entraîné le report ou l’annulation de plusieurs sorties en salles, les plates-formes OTT continuent de fournir plusieurs nouvelles séries Web et films pour les amateurs de divertissement. Comme beaucoup d’entre nous évitent de sortir cet été en raison de la pandémie en cours, les plates-formes de streaming en ligne, de nos jours, sont une bonne option pour rechercher du contenu passionnant. De la comédie à l’action, il y a beaucoup de choix parmi les plates-formes «Over The Top» comme Netflix, Amazon Prime, Hotstar et Zee5. Voici une liste de quelques-uns des principaux films et séries Web qui sortiront au cours des mois de mai et juin sur les plateformes OTT.

Jalon sur Netflix: Ce film réalisé par Ivan Ayr a été officiellement sélectionné aux festivals internationaux de cinéma de Busan et de Venise. Le film devrait être diffusé sur Netflix ce vendredi (7 mai). Il met en vedette Suvinder Vicky, Lakshvir Saran, Mohinder Gujral.

Radhe sur ZEEPlex: Le film Bollywood, vedette de Salman Khan, Radhe devrait sortir en salles le 13 mai. Fait intéressant, ce sera le premier film hindi qui sortira simultanément sur plusieurs plates-formes. Le mois dernier, il a été annoncé que le film sortira également sur le média pay per view de ZEE5 ZeePlex le même jour. Réalisé par Prabhu Deva, le film met également en vedette Randeep Hooda, Jackie Shroff et Disha Patani.

La femme dans la fenêtre sur Netflix: Ce thriller psychologique arrive le 14 mai. Réalisé par Joe Wright, ce film hollywoodien met en vedette Amy Adams, Anthony Mackie, Gary Oldman. Le film est basé sur le roman 2018 du même nom d’AJ Finn.

Sardar ka Grandson sur Netflix: Le prochain film Netflix – Sardar ka Grandson sera disponible en streaming à partir du 18 mai. Cet artiste familial met en vedette Arjun Kapoor, Neena Gupta, Aditi Rao Hydari, Rakul Preet Singh, Divya Seth, Soni Razdan, John Abraham. Le film est réalisé par Kaashvie Nair.

Toofan sur Amazon Prime Video: Après nous avoir offert le biopic sportif primé au National Award Bhaag Milkha Bhaag, le duo d’acteurs-réalisateurs Farhan Akhtar et Rakeysh Omprakash Mehra revient une fois de plus avec un nouveau drame sportif, Toofan. Le film sera présenté en première le 21 mai. Outre Farhan Akhtar, il met en vedette Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur et Hussain Dalal.

